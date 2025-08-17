시사 전체기사

올여름 강원 동해안 해수욕장 ‘893만명’ 찾았다

입력:2025-08-17 20:11
공유하기
글자 크기 조정
황금연휴 마지막 날인 17일 강원 강릉시 경포해수욕장에서 피서객들이 막바지 피서를 즐기고 있다. 연합뉴스

올여름 839만명이 넘는 피서객이 강원 동해안 해수욕장에 찾았다. 지난해보다 88만명가량 많은 수치다.

17일 강원특별자치도에 따르면 동해안 6개 시군 해수욕장 83개소 가운데 강릉 18곳, 동해 6곳, 삼척 6곳, 고성 21곳 등 4개 시군에서 운영한 53개소의 해수욕장이 폐장했다. 올해 6월 20일부터 문을 연 동해안 해수욕장은 이날까지 839만1644명이 다녀갔다.

지역별로 살펴보면 강릉시 20.8%, 동해시 13.6%, 속초시 9.2%, 삼척시 8.4%, 고성군 2.9%, 양양군 9.3% 증가했다. 광복절 연휴 마지막 날 동해안 해수욕장 대부분이 운영을 종료했음에도 이날 21만8811명이 찾아 해수욕을 즐겼다.
17일 인천 중구 을왕리해수욕장에서 피서객들이 막바지 피서를 즐기고 있다. 연합뉴스

광복절 연휴 사흘 동안 30도를 웃도는 폭염이 이어졌다. 폭염특보가 내려진 이 날 낮 최고기온은 36.7도, 강릉 연곡 36.2도, 강릉 경포 35.9도, 춘천 31.5도, 원주 32.2도 등을 기록했다. 무더위에도 동해안 해수욕장에는 이 기간 104만6753명의 피서객이 찾았다.

대부분의 동해안 해수욕장은 폐장했다. 다만 속초 2곳, 고성 9곳, 양양 19곳 등 3개 시군의 해수욕장 30곳은 다음 주까지 운영한다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
924
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘케데헌’ 굿즈 난리인데 규제 가로막힌 K중고품
“뇌 하부 뼈 파손” 배현진, 피습 사건 후유증에 개두술
마포 창전동 아파트 화재 2명 사망…“스프링클러 없어”
37만명 홀린 아빠와 아들의 일상…타임캡슐이 된 틱톡
‘노딜’ 트럼프, 젤렌스키에게 “합의해”…푸틴은 “우크라 동부 내놔”
81.5㎞ 완주 확 풀려버린 다리…션 광복절 기부 마라톤 모습
법무부 “尹 실명 위기 아냐…건강 안 좋다고 보기 어려워”
출소 후 SNS 활동 재개한 조국…책 사진 올리며 “폐문독서”
국민일보 신문구독