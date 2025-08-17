대전, 제17회 KeG 이터널 리턴 우승

한국e스포츠협회 제공

대전은 17일 충북 제천 제천체육관에서 열린 제17회 KeG 이터널 리턴 종목 결승전에서 8라운드 동안 108.5점으로 우승을 차지했다. 이들은 체크 포인트 도달 이후 8라운드에서 1위에 오르면서 우승을 확정지었다.