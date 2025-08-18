홍콩 ELS 자율배상 막판 ‘제자리걸음’… 남은 피해자들 ‘자력 해결’ 불가피

자율배상 동의율 6개월간 2.3%p↑ 그쳐

미동의 피해 계좌 여전히 7000여 건

길성주 전 금융사기예방연대 위원장은 “실제 조정을 진행하면 일부 취약 계층에서나 최종적으로 40% 이상의 배상 비율이 설정되지, 대부분은 기본 비율과 대동소이했고 심지어 마이너스 조정이 되는 경우도 많았다”고 말했다.