‘KT 아카데미’ 서울, 제17회 KeG LoL 정상 등극
서울이 제17회 대통령배 아마추어 e스포츠 대회(KeG) 리그 오브 레전드(LoL) 종목 정상에 올랐다.
서울은 17일 충북 제천 제천체육관에서 열린 제17회 KeG LoL 종목 결승전에서 부산을 2대 1로 꺾고 우승을 차지했다. 서울 종합 점수 100점을 추가했고 지역 대표로 나선 변종민·허찬·정휘찬·박강준·오치훈 등 5인은 상금 200만원과 문체부장관상을 수상했다.
서울은 KT 롤스터 아카데미(3군) 선수들로 구성된 팀이다. KeG의 단골 종목인 LoL은 프로게임단 산하 아카데미 팀이 각 지역의 대표로 나서는 경향이 짙다. 이들이 8강에서 꺾은 인천은 한화생명e스포츠, 4강에서 꺾은 경북은 DN 프릭스 아카데미 팀이었다. 결승 상대였던 부산 역시 BNK 피어엑스 아카데미 선수들의 모임이었다.
서울은 비방송으로 먼저 진행된 결승전 첫 세트를 패배했지만, 이후 2·3세트를 내리 따내면서 역전 우승에 성공했다. 특히 3세트에서는 상대의 판테온을 이용한 파상공세에 고전했음에도 우직하게 드래곤 스택을 쌓아 분위기를 반전시켰다. 이들은 장로 드래곤을 사냥한 뒤 상대 넥서스로 진격해 역전 우승을 확정지었다.
제천=윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
