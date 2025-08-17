민주당, 이번주 쟁점법안 처리 속도전…野 속수무책

민주당, 필리버스터 중단 후 각 법안 순차 표결 강행

민주당 원내 관계자 "쟁점법안 예정대로 처리"

국회법상 국회 회기가 끝나면 필리버스터는 종결된 것으로 보고, 다음 회기에서 바로 표결이 이뤄져야 한다. 따라서 21일 본회의 개의와 동시에 방송문화진흥회법 개정안 표결이 가능하다.

법안 상정→필리버스터 시작→필리버스터 강제 종결→표결 강행’이 반복되는 수순이다.

이에 따라 21일 방송문화진흥회법 개정안, 22일 한국교육방송공사법 개정안, 23일 노란봉투법, 24일 2차 상법 개정안 표결이 순차적으로 시도될 전망이다.

민주당은 늦어도 25일까지는 쟁점법안 표결을 모두 끝낼 계획이다.