울산 김태신, 제17회 KeG FC 온라인 우승
울산이 제17회 대통령배 아마추어 e스포츠 대회(KeG) FC 온라인 1위에 올랐다.
울산 지역 대표인 김태신은 17일 충북 제천 제천체육관에서 열린 제17회 KeG FC 온라인 종목 결승전에서 경북 대표 김영수에 3대 2(2-4, 2-1, 6-3, 4-2, 6-0) 역전승을 거뒀다. 이로써 울산은 종합 포인트 100점을, 김태신은 1위 상금 200만원을 획득했다.
울산 지역 대표로 나선 김태신은 32강 조별 예선을 B조 1위로 통과한 데 이어 16강에서 인천의 최현우를, 8강에서 전남의 김우현을 연이어 꺾고 4강에 진출했다. 이어 4강전에서 경북의 홍준형을 제압한 데 이어 결승에서 또 다른 경북 대표를 꺾으면서 1위를 확정지었다.
김태신은 이날 뒷심을 발휘해 역전 우승에 성공했다. 그는 첫 세트를 2대 4로 패배하며 불안하게 출발했다. 2세트에서 2대 1 역전승을 거두긴 했으나 3세트에서 3대 6으로 무너지면서 벼랑 끝에 내몰렸다.
김태신이 기세를 타기 시작 한 건 4세트부터였다. 3대 2로 앞서나가더니 마지막에 페널티 킥으로 추가 득점까지 올려 세트스코어 동점 상황을 만들었다. 이어 마지막 5세트, 앞선 게임에서의 경험을 살려 상대의 수를 노련하게 막아내더니 카운터 공격을 연이어 성공시켜 6대 0 대승을 거뒀다.
