‘홀인원’유해란, 포틀랜드 클래식 5타 줄여 공동 7위…박성현은 공동 11위

이와이 8타 줄여 단독 선두

그레이스 김 2타차 2위 추격



유해란. AFP연합뉴스

유해란은 17일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터CC(파72·6497야드)에서 열린

“처음에 공이 완벽하게 날아가서 ‘와, 좋다’고 생각했는데 공이 안 보이더라. 그린 주변의 갤러리들이 들어갔다고 소리를 질러서 알게 됐다”라며 “믿을 수 없는 순간이었다”고 기쁨을 감추지 못했다.

린 그랜트(스웨덴)가 3위(중간합계 14언더파 202타), 글린 코르(미국)가 4위(중간합계 13언더파 203타), 지나 김(미국)과 아디티 아쇼크(인도)가 공동 5위(중간합계 12언더파 204타) 순으로 그 뒤를 이었다.

2라운드 단독 선두로 나섰던 이정은(36)은 2타를 잃어 공동 11위(중간합계 10언더파 206타)로 밀렸다. 6번 홀(파4)에서 두 번

최근 샷감이 되살아난 듯한 박성현(31)은 이날 3타를 줄여 이소미(26·신한금융그룹)와 함께 공동 17위(중간합계 9언더파 207타)에 자리했다.