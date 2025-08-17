김시우, PO 최종전 투어 챔피언십 진출 ‘빨간불’
김시우(30·CJ)의 미국프로골프(PGA)투어 최종전 투어 챔피언십 출전이 불투명해졌다.
플레이오프 2차전 BMW 챔피언십(총상금 2000만달러) 3라운드에서 순위가 33위로 밀리면서다.
김시우는 17일(한국시간) 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리GC(파70·7061야드)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 버디는 2개에그치고 보기 5개를 쏟아내 3오버파 73타를 쳤다.
중간 합계 3오버파 213타를 기록한 김시우는 전날 공동 22위에서 단독 33위로 순위가 11계단이나 내려갔다.
김시우는 다음 주에 열리는 시즌 최종전 투어 챔피언십에 출전 기회를 잡기 위해서는 이번 대회에서 페덱스컵 순위 30위 이내에 들어야 한다.
현재 페덱스컵 순위 41위인 김시우는 이번 대회에서 단독 21위 이내의 성적을 거둔 뒤 다른 선수들의 성적을 따져 봐야 한다. 김시우는 2023년 투어 챔피언십이 출전이 마지막이다.
7년 연속 투어 챔피언십 진출에 도전하는 임성재는 이날 버디 3개를 잡았으나 보기 5개, 더블보기와 트리플보기를 각각 1개씩 범해 7오버파 77타를 쳤다.
중간합계 13오버파 223타를 기록한 임성재는 공동 41위에서 공동 44위로 순위가 뒷걸음질 했다.
이 대회 전까지 페덱스컵 순위 25위에 자리한 임성재가 현재 순위를 마지막날 유지한다면 막차로 투어 챔피언십 출전이 가능하지만 순위가 더 밀리면 7년 연속 투어 챔피언십 출전이 좌절 될 수도 있다.
이런 가운데 리더보드 맨 윗자리는 PGA투어 통산 2승의 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)가 차지했다. 그는 3라운드에서 2타를 줄여 중간합계 16언더파 194타를 기록, 와이어투와이어 우승을 예약했다.
하지만 세계랭킹 2위 스코티 셰플러(미국)가 4타 차 2위로 추격중이어서 결코 안심할 수 없다. 셰플러는 이날 보기는 1개로 틀어 막고 버디 4개를 솎아내 3타를 줄였다. 셰플러는 1차전에서는 공동 3위에 그쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
