KeG 종목별 4강 윤곽, 올해 우승 지역 17일 결정

한국e스포츠협회 제공

KeG는 프로 e스포츠 종목의 아마추어 유망주 발굴과 다양한 종목의 아마추어 저변 확대를 위해 개최하는 전국 단위 정식 아마추어 e스포츠 대회다. 지역별로 대표를 선발하고, 경기 종목마다 성적에 따라 점수를 차등 부여해 최종 우승 지역을 가리는 게 특징이다. 지난해 1위는 전북특별자치도가 차지했다.

올해 KeG는 리그 오브 레전드(LoL), FC 온라인, 이터널 리턴, 브롤스타즈(이상 정식 종목), 스트리트 파이터 6(전략 종목) 등 총 5개 종목으로 열린다. 이날 제천체육관에서 16개 지역 대표 선수들이 열띤 경쟁을 벌여 종목별 4강 진출자를 결정했다. 이제 이튿날인 17일 종목별 4강전과 3·4위전, 결승전을 치러 최종 순위를 가린다.

한국e스포츠협회 제공

LoL 서울·경북·부산·전남 4강 진출…LCK 아카데미 선수들 대거 출전

FC 온라인, 4강에 경북 대표 2인 진출

경북의 김영수와 서울의 이석호도 4강에서 맞붙는다. 김영수도 홍준형과 마찬가지로 32강 예선을 F조 2위로 통했지만, 이후 각 조 1위였던 충북의 박지호와 대구의 채명균을 꺾고 4강에 올랐다. 이석호는 F조 1위로 출발해 인천 김준수와 제주 김찬우를 잡았다.

절반 솎아낸 이터널 리턴

이터널 리턴은 16강전을 진행해 상위 8개 팀을 솎아냈다. 16개 지역 대표를 A조(전남·제주·전북·대구·경기·인천·울산·경북)와 B조(강원·경남·부산·서울·대전·충남·광주·충북)에 배정하고 각 조 상위 4개 팀만 결승에 올렸다. A조에선 울산과 전남·인천·전북이 생존했고 B조에선 대전·강원·서울·광주가 살아남았다. 이들 8개 팀이 이튿날 결승전을 치를 예정이다.

한국e스포츠협회 제공

충남·서울·대구·경북 맞붙는 브롤스타즈