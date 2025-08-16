에픽세븐 e스포츠 대회 본선 돌입

9월6일 광진구 예스 24 라이브홀서 오프라인 결승

스마일게이트 제공

‘에픽세븐 월드 아레나 챔피언십(E7WC)’ 2025 본선은

이날 8강전을 시작으로 23일과 24일 승자조·패자조 경기, 9월6일 그랜드 파이널까지 총 4회에 걸쳐 열린다. 3회까지는 온라인으로, 그랜드 파이널은 서울 광진구 예스 24 라이브홀에서 오프라인으로 진행된다.