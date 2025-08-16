에픽세븐 e스포츠 대회 본선 돌입
9월6일 광진구 예스 24 라이브홀서 오프라인 결승
스마일게이트의 ‘에픽세븐’ 글로벌 e스포츠 대회가 16일 본선에 돌입했다.
‘에픽세븐 월드 아레나 챔피언십(E7WC)’ 2025 본선은 이날 8강전을 시작으로 23일과 24일 승자조·패자조 경기, 9월6일 그랜드 파이널까지 총 4회에 걸쳐 열린다. 3회까지는 온라인으로, 그랜드 파이널은 서울 광진구 예스 24 라이브홀에서 오프라인으로 진행된다.
본선에서는 글로벌, 아시아, 한국, 일본, 유럽 등 5개 서버 선발·예선전을 통과한 8명의 선수가 맞붙는다. 특히 한국의 ‘고먕미’와 아시아의 ‘샤오 슈에나이’가 많은 주목을 받는다. ‘샤오 슈에나이’는 지난해 대회 우승자를 꺾고 올라왔다. 대회 총 상금은 10만 달러(약 1억4000만원).
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
