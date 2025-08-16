대통령배 e스포츠 대회 17일 충북 제천서 개막

김 시장은 또 “제천시는 중부대륙에서 e스포츠 대회의 주도권 확보를 추진하고 있으며, e스포츠가 가진 미래 산업으로서의 잠재력을 충분히 인식하고 있다”며 “제천 e스포츠 팀인 팔랑크스와 함께 제천시를 진정한 중부내륙의 e스포츠 중심지로 만들겠다”고 말했다.

올해 대회는 문체부가 주최하고 한국e스포츠협회와 제천시가 주관한다. 충청북도, 콘진원, 대한체육회, 국민체육진흥공단, 라이엇 게임즈, 넥슨코리아, 님블뉴런, 슈퍼셀, SK텔레콤, 시디즈, 골스튜디오, MSI가 후원한다.