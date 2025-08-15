김정균 감독 “오늘 승리 특히 기뻐”

그는 “승리는 늘 기분 좋지만 특히 오늘은 중요한 경기였고 불리한 상황에서 승리를 해기에 평소보다 더 기쁘다”고 말했다.

김 감독은 오늘 승리로 2위 한화생명과 0.5게임 차이로 추격하게 된 데에 “2위 굉장히 욕심 난다. 이후 잘 준비해서 올라갈 수 있도록 하겠다”고 다짐했다.

밴픽 콘셉트대로 잘 플레이해서 이겼다”면서 “상대의 낚시 플레이에 휘둘리지 않고 역으로 상대 챔피언을 잡아내면서 게임을 잘 풀어나갔다”고 말했다.