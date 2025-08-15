손흥민, 메시·르브론 제쳤다…유니폼 판매 전세계 1위

LA FC에 입단한 손흥민. AFP연합뉴스

(LA)

손흥민이 합류하자 LA FC 티켓 가격도 크게 올랐다. 손흥민의 홈 데뷔전인 오는 31일 샌디에이고전 티켓값은 300달러에서 1500달러(약 208만원)로 치솟았다.

소링턴 단장은 “손흥민 영입의 성공 여부는 상업적 성공이 아니라 트로피로 판단될 것”이라면서 “우리는 팀 성적과 상업적 성공, 두 가지 모두 기대한다”고 말했다.