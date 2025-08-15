시사 전체기사

손흥민, 메시·르브론 제쳤다…유니폼 판매 전세계 1위

입력:2025-08-15 15:12
공유하기
글자 크기 조정
LA FC에 입단한 손흥민. AFP연합뉴스

미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC가 첫 주부터 손흥민 영입 효과를 톡톡히 누리고 있다.

존 소링턴 LAFC 공동 회장 겸 단장은 15일(한국시간) 영국 토크스포츠와 인터뷰를 통해 “손흥민의 유니폼이 한 주 동안 전 세계 모든 종목에 걸쳐 가장 많이 판매됐다”고 밝혔다.

이어 “리오넬 메시(인터마이애미)와 크리스티아누 호날두(알나스르) 등 축구 선수는 물론이고 르브론 제임스(LA 레이커스), 스테픈 커리(골든스테이트 워리어스) 등 다른 종목 선수 유니폼보다 많이 팔렸다”고 덧붙였다.

앞서 LA FC는 지난 7일 MLS 역대 최고 이적료인 2650만 달러(약 368억원)를 투자해 손흥민을 영입했다.

손흥민이 합류하자 LA FC 티켓 가격도 크게 올랐다. 손흥민의 홈 데뷔전인 오는 31일 샌디에이고전 티켓값은 300달러에서 1500달러(약 208만원)로 치솟았다.

소링턴 단장은 “손흥민 영입의 성공 여부는 상업적 성공이 아니라 트로피로 판단될 것”이라면서 “우리는 팀 성적과 상업적 성공, 두 가지 모두 기대한다”고 말했다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“나는 지독한 슬로 스타터”… 꼴찌 키움의 희망 만든다
후반 투입 이강인 추격골… PSG, 슈퍼컵 들었다
‘만리장성’ 중국 높았다…韓농구, 아시아컵 8강서 탈락
“존경합니다” 흙탕물에 맨손 넣어 배수구 뚫은 ‘빗속 영웅’
미스터리 거장 스티븐 킹 “트럼프 자체가 공포물”
‘광복절 특사’ 조국, 서울남부교도소 출소
55살된 꺼벙이, AI로 살아 움직인다
1주일 전에도 범행 계획… 사제총기 살해범 기소
국민일보 신문구독