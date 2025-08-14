마스가 호재에 힘입어…화인베스틸 2분기 매출·판매량 급증
한미 조선 협력 본격화 속 매출 88.8% ↑
판매량 4만2400t…전년 대비 92% 늘어
이달부터 주야 2교대…日생산 5시간 확대
한미 조선 협력이 마스가(MASGA) 프로젝트 본격화로 새로운 전환점을 맞고 있다. 마스가는 미국 내 조선소 투자, 숙련 인력 양성, 공급망 재건 등을 통해 미국 조선업을 재건하고, 한국 조선사의 시장 진출 기회를 확대하는 ‘윈윈’ 프로젝트다. 지난달 30일(현지 시각) 타결된 한미 무역 협상에서 발표됐으며 총 3500억 달러 규모의 대미 투자 패키지 가운데 1500억 달러가 조선 협력 분야에 할당될 만큼 비중이 크다.
김정관 산업통상자원부 장관은 14일 경남 거제 한화오션 사업장을 방문해 “마스가는 미국 조선업 재건과 우리 기업의 새로운 시장 진출 기회를 창출하는 상호 윈윈 프로젝트”라며 “정부는 관계기관 협의체를 조속히 구성하고 미국 측과 수시로 협의해 구체적인 성과를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
조선업계 전반의 호황 속에서 HD현대, 한화오션 등 대형 조선소를 주요 거래처로 둔 조선용 형강 전문 생산업체 화인베스틸의 실적 개선세가 뚜렷하다. 화인베스틸이 공시한 올해 2분기 잠정 실적에 따르면 매출은 전년 동기 245억원에서 88.8% 증가한 463억원, 판매량은 2만2070t에서 92% 늘어난 4만2400t을 기록했다. 회사 측은 “밀려드는 주문에 대응하기 위해 8월부터 주야 2교대 체제로 전환하고, 하루 생산 시간을 9시간에서 14시간으로 늘렸다”고 밝혔다.
실적 개선에는 지난해 11월 현대제철이 설비 합리화 조치로 조선용 형강 생산설비 가동을 중단한 점도 영향을 미쳤다. 여기에 조선업 호황에 따른 제품 가격 상승과 철광석 등 원자재 가격 하향 안정세가 맞물리면서 원가 경쟁력도 빠르게 회복되고 있다. 회사는 올해를 기점으로 영업이익 등 수익성이 큰 폭으로 개선될 것으로 전망한다.
한미 조선 협력 강화와 미국의 중국 조선소 견제 흐름 속에서 한국 조선업 발주가 지속될 것으로 예상되자 화인베스틸 주가는 최근 한 달여 만에 약 50% 상승했다.
한편, 화인그룹 계열사 동일스틸럭스도 자회사 대선조선의 함정 MRO(정비·수리·운영) 분야 진출 가능성이 주목받으며 수혜가 기대된다. 미 해군 함정 MRO 시장은 연간 약 20조원 규모로 추산되며, 동일스틸럭스가 최대 지분을 보유한 대선조선은 올해 1분기 매출 702억7000만원, 영업이익 12억1000만원으로 지난해 같은 기간과 비교해 흑자 전환에 성공했다. 2분기 실적은 이보다 더 개선될 것으로 전망된다.
업계는 마스가 프로젝트를 계기로 한국 조선업의 미국 시장 진출이 가속화되고, 대기업 조선소와 중소·중견 협력사의 동반 성장이 확대될 것으로 기대한다.
한편 화인그룹은 조선·철강·가스·무역 등 다양한 분야의 사업을 영위하고 있다. 주요 계열사로는 정보통신 솔루션 업체 인포인, 산업용 가스 전문 넥서스가스, 무역·물류기업 화인인터내셔날, 철강 가공·유통 전문 동일철강, 함정·상선 건조와 MRO 사업을 수행하는 대선조선(영도·다대포) 등이 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
