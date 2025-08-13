한국미즈노, JPX925 시리즈 아이언 구매 고객 사은 이벤트 실시
골프화 또는 캐디백 중 택일
글로벌 골프 브랜드 한국미즈노는 미즈노의 대표 퍼포먼스 라인은 JPX925 시리즈 아이언을 구매한 고객을 대상으로 골프화 또는 보스턴백을 증정하는 특별 프로모션을 진행한다.
이번 이벤트는 국내는 물론 글로벌의 베스트&스테디셀러 모델인 JPX925 시리즈 아이언에 대한 고객의 성원에 보답하고자 기획됐다. JPX925 포지드, 블랙 에디션, 핫메탈, 핫메탈 프로, 레이디스 클럽 등 JPX925 시리즈 전 모델의 아이언 세트를 구매한 고객이라면 누구나 참여 가능하다. 단, 6피스 이상 아이언 세트를 이벤트 기간 내 구매 시 해당된다.
한국미즈노 골프 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 해당 클럽을 구매한 뒤, 한국미즈노 공식 홈페이지의 이벤트 페이지에서 정품등록을 완료하면 자동 응모된다.
정품등록 시 클럽에 부착된 정품 홀로그램의 16자리 시리얼 넘버 입력이 필요하며, 1인 1회 응모 가능하다. 구매한 제품을 환불할 경우 제공받은 사은품은 반납해야 한다.
이벤트 사은품은 미즈노의 스테디셀러 골프화 ‘넥스라이트 GS 보아(NEXLITE GS BOA)’ 또는 ‘MX006 보스턴백’ 중 택일하면 된다. 골프화는 랜덤 색상으로 발송된다. 이번 이벤트는 사은품 재고 소진 시까지 진행한다.
한편 JPX925 시리즈 아이언은 비거리, 타구감, 디자인 모든 면에서 높은 완성도를 자랑하는 미즈노의 퍼포먼스 아이언 라인업으로, 다양한 소재 및 헤드 설계를 통해 아마추어부터 상급 골퍼까지 폭넓은 수요층을 아우르는 모델이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
