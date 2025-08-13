김건희 구속 결정타 된 목걸이 의혹… 진품 제시 주효한 듯

법원 “증거인멸 염려 있어” 영장 발부

김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법 청사를 나서고 있다. 사진공동취재단

밝혔다. 특검은 법원에 제출한 848쪽 분량의 구속 의견서를 통해 증거인멸 우려를 부각시키는 데 집중했다. 김 여사가 지난 6일 조사에서 혐의를 전면 부인한 만큼 증거인멸 시도 가능성이 높다는 취지였다.

특검은 김 여사가 재산 미신고 논란이 불거지면서 목걸이를 서희건설 측에 돌려준 사실도 공개했다. 이는 김 여사가 모조품을 준비하면서까지 증거 인멸을 시도한 정황이 됐다.