김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속

법원 “증거인멸 우려” 영장 발부

서희건설 “김 여사에 진품 목걸이 전달”

김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 사진공동취재단

인천국제공항에서 체포했다. 이른바 ‘집사 게이트’의 핵심 인물 신병까지 확보하면서 관련 수사는 급물살을 탈 전망이다. 특검은 양평고속도로 종점변경 의혹과 삼부토건 주가조작 의혹 등 구속영장에 담지 않은 혐의 규명에도 속도를 낼 방침이다.