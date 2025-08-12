‘미국 관세폭탄’ 브라질에 “주권 수호 지지”…시진핑, 룰라와 통화
시진핑 중국 국가주석이 미국으로부터 50% ‘관세폭탄’을 맞은 브라질의 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 전화 통화를 하고 브라질에 대한 지지 입장을 밝혔다.
12일 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 룰라 대통령의 요청으로 이뤄진 통화에서 “중국은 브라질 인민이 국가 주권을 수호하고 정당한 권익을 지키는 것을 지지한다”면서 “모든 국가가 단결해 일방주의와 보호무역주의에 단호하게 반대해야 한다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세전쟁과 보후무역주의를 겨냥한 발언이다.
시 주석은 또 “글로벌 사우스(주로 남반구에 위치한 신흥국·개도국)의 대국들이 단결·자강의 모범을 보이고 더 공정한 세계와 더 지속 가능한 행성을 함께 건설하기를 원한다”면서 “글로벌 사우스 국가들이 함께 국제적 공정과 정의를 수호하고, 국제관계의 기본 규범을 지키며, 개발도상국의 정당한 권익을 보호해야 한다”고 강조했다.
신화통신은 “룰라 대통령이 브라질-미국 관계의 최근 상황과 주권 수호에 대한 브라질의 원칙적 입장을 설명했다”며 “중국이 다자주의를 견지하면서 자유무역 규칙을 수호하고 국제 사무에서 책임지는 역할을 발휘하는 것을 높이 평가했다”고 전했다. 브라질이 중국과 함께 브릭스(BRICS) 등 다자 기구에서 소통과 협조를 강화하고 일방적 괴롭힘 행위에 반대하며 각국의 공동 이익을 수호하길 원한다는 입장을 밝혔다는 점도 소개했다.
트럼프 대통령은 이날 중국과 관세전쟁 휴전을 90일간 휴전한다고 밝혔지만, 브라질에 대해선 입장 변화를 보이지 않고 있다. 트럼프 대통령은 지난달 30일 브라질 정부가 자이르 보우소나르 전 대통령을 탄압하고 있다며 50%의 관세를 부과하는 행정명령에 서명했다. 트럼프 대통령과 친분이 깊은 보우소나르 전 대통령은 쿠데타 모의 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다.
룰라 대통령은 미국의 고율관세가 발효된 지난 6일 로이터통신과 인터뷰에서 당분간 트럼프 대통령과 대화할 계획이 없다면서 중국과 인도 등 브릭스 정상들과 관세 문제를 논의할 방침이라고 밝혔다.
브라질과 마찬가지로 트럼프 행정부로부터 50%의 고율관세를 부과받은 인도의 나렌드라 모디 총리와는 7일 전화 통화를 했다. 브라질 대통령실은 “양국 정상이 다자주의 수호의 중요성에 대해 공감하고 당면한 도전 과제에 대응할 필요성을 재확인했다”고 전했다.
중국은 고율관세를 놓고 미국과 마찰 중인 브라질을 공개적으로 지지·지원하고 있다. 왕이 중국 외교부장은 지난 6일 브라질 대통령 수석 특별고문인 세우수 아모링과 통화를 하면서 “중국은 브라질이 무분별한 관세 괴롭힘에 저항하는 것을 굳게 지지한다”고 밝혔다. 중국은 미국 수출길이 막힌 브라질 커피의 수입도 확대하기로 했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사