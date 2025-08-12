‘미국 관세폭탄’ 브라질에 “주권 수호 지지”…시진핑, 룰라와 통화

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. AFP연합뉴스

12일 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 룰라 대통령의 요청으로 이뤄진 통화에서 “중국은 브라질 인민이 국가 주권을 수호하고 정당한 권익을 지키는 것을 지지한다”면서 “모든 국가가 단결해 일방주의와 보호무역주의에 단호하게 반대해야 한다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세전쟁과 보후무역주의를 겨냥한 발언이다.

시 주석은 또 “글로벌

단결·자강의 모범을 보이고 더 공정한 세계와 더 지속 가능한 행성을 함께 건설하기를 원한다”면서 “

룰라 대통령은 미국의 고율관세가 발효된 지난 6일 로이터통신과 인터뷰에서 당분간 트럼프 대통령과 대화할 계획이 없다면서 중국과 인도 등