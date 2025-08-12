K-버거 미국에서 터졌다…롯데리아 LA 1호점 ‘오픈런’

롯데리아 미국 1호점에 손님들이 길게 줄을 서고 있는 모습. 틱톡 캡처

영상 속 고객들은 햇볕을 가리기 위해 일제히 까만 우산을 들고 있었으며, 롯데리아 직원들은 손님들을 위해 물과 우산을 무료로 나눠줬다고 한다. 한 고객은 “개점 시간에 맞춰 매장을 찾았는데도 30분 기다린 끝에 버거를 받았다”고 전했다.

미국 롯데리아 메뉴. 홈페이지 캡처

롯데리아 미국 1호점 외관 모습. 인스타그램 캡처