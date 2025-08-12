트럼프 “워싱턴DC 치안 위해 주방위군 배치, 경찰 직접 통제”…민주당 “범죄 비상사태 아냐”

트럼프, 주방위군 800명 워싱턴DC 배치

연방 법 집행 인력도 500명 동원

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 워싱턴DC 치안 관련 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스

일차적으로 800명을 배치하고 필요할 경우 추가될 전망이다. 기자회견에 배석한 피트 헤그세스 국방장관은 “