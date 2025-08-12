국내서 결론 못 낸 DB손보-소방청… ‘독도 헬기 보험금’ 다툼 이번엔 영국으로

지급 늦어진 2019년 독도 소방헬기 추락 보험금

지연이자 공방 끝 영국에 임시중재 신청

소방 당국은 “별도 법적 대응도 검토”

2019년 경북 포항 신항 해군 부두에 세워진 청해진함에서 해군 측이 독도에서 추락해 인양한 소방헬기 동체를 특수차로 옮기고 있다. 연합뉴스

DB손보는 이 조정안 역시 수용하지 않았다. 대신 양측의 항공보험 계약이 표준약관으로 준용한 영국산 로이드 보험 약관이 ‘

영국에서 판단을 받아 보기로 했다. 금융권 관계자는 “영국·미국 등 해외에서 이뤄진 중재 결정도 국내서 승인 절차를 거치면 판결에 준하는 법적 효과를 갖는다”며 “사안이 사실상 재판 단계로 넘어간 만큼 금감원이 개입할 여지는 남지 않았다고 봐야 한다”고 말했다.