한국골프연습장협회, 제46기 한국골프지도자 선발대회 개최

오는 9월18일 안성 베네스트GC서 열어

한국골프연습장협회는 제46기 한국골프지도자 선발대회를 오는 9월18일 안성 베네스트GC에서 개최한다. 한국골프연습장협회

(사)한국골프연습장협회(KGCA·회장 윤홍범)는 오는 9월 18일 안성 베네스트GC에서 제46기 한국골프지도자 선발대회를 개최한다.