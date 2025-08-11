한국인 프리미어리거 20년 계보 끊기나

울버햄프턴의 황희찬. 로이터연합뉴스

EPL

손흥민이 토트넘을 떠난 상황에서 최근 황희찬마저 이적설이 흘러나오고 있어서다. 현재 황희찬은 유일한 EPL 1군 멤버다. 최근 2 부 리 그인 버밍엄시티에서 황희찬 영입을 노리고 있다는 현지 보도가 나오고 있다.

황희찬은 2023~2024 시즌 팀 내 최다골인 13골을 몰아치며 커리어 하이를 찍었다. 덕분에 팀 내 최고 대우를 보장받으며 2028년까지 재계약을 맺었다.

도영도 새 팀에 합류하기도 전 엑셀시오르(네덜란드)로 임대를 떠났다.

박승수가 마지막 희망이다.