‘필드의 예수’플리트우드, 17번홀 보기로 날아간 생애 첫승 꿈

162번째 출전 페덱스 세인트주드 챔피언십 T3

우승 없는 선수 중 최다 ‘톱10’과 최다 상금 획득

토미 플리트우드. AFP연합뉴스

2018년에 PGA투어에 데뷔한 플리트우드는 인터내셔널 대회에서는 8승이 있으나 PGA투어에서는 이번 대회까지 162개 대회에 출전해 6차례 준우승 포함, 톱 43차례의 ‘톱10’ 입상이 있다.