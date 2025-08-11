예스24 해킹 두 달 만에 또 ‘먹통’…랜섬웨어 공격·복구 중
최근 해킹을 당해 서비스 전면 중단 사태를 겪었던 국내 최대 규모 인터넷서점 예스24가 두 달 만에 다시 먹통이 됐다.
11일 오전 9시 현재 예스24의 인터넷 사이트는 ‘사이트에 연결할 수 없음’이라는 오류 메시지가 뜨면서 접속이 되지 않고 있다. 스마트폰 앱도 ‘서비스 접속이 원활하지 않습니다’라는 메시지와 함께 접속이 불가능하다.
예스24 관계자는 “오늘 새벽 외부로부터 랜섬웨어 공격을 당해 서비스 접속이 불가능하게 됐다”면서 “혹시 모를 (추가) 공격에 대비해 외부에서 접속할 수 없게 자체적으로 시스템을 차단했으며 백업 데이터를 이용해 복구 작업 중”이라고 말했다. 다만 복구가 언제 완료될지, 서비스가 언제 재개될지는 현재로서는 예측하기 어렵다고 덧붙였다.
예스24는 지난 6월 9일 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 통신망이 마비됐다. 해킹 사태 닷새만인 같은 달 13일부터 서비스를 순차적으로 재개했다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사