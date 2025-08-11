천준호 “이 대통령 테러 진상 규명, 韓 민주주의 문제”

천준호 더불어민주당 의원이 지난 5일 국회 의원회관에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 윤웅 기자

기자회견을 열고 이 대통령의 당대표 시절 피습 사건에 대한 재수사를 촉구했다. 그는 “정치적 암살 테러는 한국 민주주의와 관련된 문제”라고 강조했다. 다음은 일문일답.