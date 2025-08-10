김시우, 페덱스 세인트주드 챔피언십 3R 공동10위

3위 이내 입상하면 투어 챔피언십 출전

162전 무관 플리트우드 이틀 연속 선두

디펜딩 챔피언 셰플러 2타차 단독 3위

10일(한국시간) 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드에서 열린 PGA투어 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십 3라운드에서 공동 10위에 자리한 김시우. AP연합뉴스

10일(한국시간) 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드에서 열린 PGA투어 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십 3라운드에서 선두에 자리한 토미 플리트우드. AFP연합뉴스

플리트우드는 이날 1타를 더 줄여 이틀 연속 선두에 자리해 생애 첫 승 기회를 잡았다. 플리트우드는 앞서 출전한 162개 대회에서는 우승과 인연이 없었다. 최고 성적4은 6차례 준우승이다.