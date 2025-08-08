BNK, 디플 기아 잡고 10승째 달성

LCK 제공

BNK는 ‘클리어’ 송현민(그웬)의 활약 덕분에 첫 세트를 잡았다. 15분 전령 한타에서 대패했지만, 이후 송현민의 선전 덕에 드래곤 교전에서 연속 득점을 올릴 수 있었다. 이들은 상대에게 2번째 내셔 남작 버프를 내줬어도 침착함을 잃지 않았다. 상대의 퇴각로를 막아 한타 대승을 거두면서 게임을 마무리했다.