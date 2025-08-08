‘36홀 노보기’ 윤이나, 제주 삼다수마스터스 2R 단독 선두

고지원과 노승희 2타차 공동 2위

윤이나. KLPGA

올해는 LPGA투어로 무대를 옮겼으나 기대와 달리 단 한 차례의 톱10에 들지 못할 정도로 부진한 루키 시즌을 보내고 있다.

윤이나는 “오늘도 어제처럼 샷과 퍼트 모두 잘 됐다. 특히 샷이 좋아서 버디 찬스를 많이 만들 수 있었다”고 2라운드를 돌아봤다.

그러면서 윤이나는 “이 흐름을 그대로 유지해 미국으로 돌아간다면 우승도 금방 나오지 않을까 하는 생각도 했다”고 속내를 밝혔다.