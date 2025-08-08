여당 새 지도부 첫 방문지는 호남…“기후에너지부 이전, 에너지고속도로 사업 추진”

호남 발전에 방점 찍은 정청래 지도부

권성동 의원 징계안 제출하며 야당 공세도 병행

더불어민주당 호남발전특별위원회 위원장에 임명된 서삼석 지명직 최고위원이 8일 전남 무안군 전남도당에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

박상혁 더불어민주당 원내소통수석(왼쪽)과 김현정 대외협력위원장이 8일 통일교 등으로부터 불법 정치자금 수수 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원에 대한 징계안을 국회 의안과에 제출하고 있다. 연합뉴스

이날 호남 현장에서 최고위원회의를 가진 여당 지도부에서도 김문수 국민의힘 당대표 후보에 대한 형사고발을 시사했다. 전현희 수석최고위원은 “김문수 후보가 국군통수권자를 두고 주적이란 망언을 내뱉었다”며 “이는 명예훼손죄뿐 아니라 국가보안법 해당되는 중대범죄다. 망언을 내뱉는 김문수 후보에 대해 고발을 검토하겠다”고 압박했다.