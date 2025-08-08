여당 새 지도부 첫 방문지는 호남…“기후에너지부 이전, 에너지고속도로 사업 추진”
호남 발전에 방점 찍은 정청래 지도부
권성동 의원 징계안 제출하며 야당 공세도 병행
정청래 더불어민주당 대표가 이끄는 여당 지도부가 본격적인 호남 챙기기에 나섰다. 지도부는 5·18 국립묘지 참배에 이어 전남 무안군에서 지도부 첫 현장 최고위원회의를 개최했다. 5·18 정신을 헌법에 수록하고, 에너지고속도로 사업과 기후에너지부 이전 등 호남 친화형 정책 추진 등을 약속했다.
정 대표 체제 새로운 민주당 지도부는 8일 광주와 무안을 찾아 본격적인 호남 행보를 밟았다. 새로 최고위원으로 임명된 서삼석 의원과 조승래 사무총장, 한민수 비서실장 등 민주당 지도부는 이날 오전 광주 북구 국립 5·18 민주묘지 참배로 호남 일정을 시작했다. 취임 이튿날인 지난 3일 정 대표 개인 차원에서 나주 수해현장을 방문한 데 이어 이날 지도부 차원에서 공식적으로 호남을 방문한 것이다. 정 대표는 5·18 묘지 방명록에 “광주 영령들의 뜻대로 대한민국의 법대로 내란 세력을 척결하겠습니다”라고 썼다.
민주당은 이날 첫 현장 최고위원회의도 전남 무안의 전남도당 사무실에서 진행했다. 이날 최고위에서 정 대표는 “대표께서 전당대회 기간 공약으로 기후에너지부를 호남에 설치하겠다고 약속하셨다”는 양부남 의원에게 “(정부에)건의하겠다”고 답했다. 김병기 원내대표는 “정부가 추진 중인 에너지고속도로 사업은 전남의 미래를 여는 결정적 전환점이 될 것”이라며 “중앙정부와 지방정부, 국회가 하나되어 전남의 미래산업을 강력히 뒷받침하겠다”고 밝히기도 했다.
지도부는 이날 무안 수해현장을 찾아 현장 주민들과 간담회를 가졌다. 정 대표는 무안읍 승달문화예술회관에 마련된 수해 임시대피소에서 수해 피해를 입은 주민들의 요구를 청취했다. 긴급구호물품에 속옷 등 필수적인 품목들이 빠져있단 목소리에 정 대표는 당 차원에서 재난 전문 상설기구 설치를 검토하겠다고도 밝혔다.
정 대표는 이날 현장에서 수차례 “호남이 한국 민주주의 발전에 기여한 바가 큰데, 정작 국가는 호남 발전에 기여한 바가 없다”며 호남 지역 발전에 대한 의지를 강조했다. 특히 이날 현장 최고위원에 나타나지 않은 지역 의원들에 대해서도 “이렇게 하시면 안된다”며 조승래 사무총장에게 불참 사유를 조사해 당에 보고하라 지시하기도 했다.
지도부는 이날 국민의힘에 대한 공세도 늦추지 않았다. 권성동 국민의힘 의원 징계안을 제출하는 한편 김문수 당대표 후보에 대한 형사 고발도 검토하겠다고 나섰다.
민주당은 이날 권 의원에 대해 종교집단으로부터 정치자금을 수수했다는 명목을 이유로 들어 징계안을 제출했다. 박상혁 민주당 원내소통수석부대표는 이날 권 의원의 징계안을 제출하고 기자들과 만나 “권성동 의원이 통일교주로부터 거액의 자금을 수수했다는 언론 보도가 있었고, 통일교 관계자에게도 비슷한 정치 자금을 수수했다는 언론 보도가 있었다”며 “이는 우리 국회법이 정하고 있는 징계 사유에 명백히 해당한다”며 징계안 제출의 배경을 설명했다.
이날 호남 현장에서 최고위원회의를 가진 여당 지도부에서도 김문수 국민의힘 당대표 후보에 대한 형사고발을 시사했다. 전현희 수석최고위원은 “김문수 후보가 국군통수권자를 두고 주적이란 망언을 내뱉었다”며 “이는 명예훼손죄뿐 아니라 국가보안법 해당되는 중대범죄다. 망언을 내뱉는 김문수 후보에 대해 고발을 검토하겠다”고 압박했다. 황명선 최고위원 또한 “현재 위헌정당해산심판청구권이 정부에 있는데 국회 본회의 의결로도 가능하도록 헌재법 개정안 발의한 상태”라며 “국회는 개정안 서둘러 처리해야한다. 헌법 반하는 정당의 해산은 헌법적 필연”이라고 강조했다.
광주=한웅희 기자 han@kmib.co.kr
