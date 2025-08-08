與 지도부 광주 5·18 국립묘지 참배…“내란 세력 척결할 것 다짐”

정청래 “비상계엄 단죄 못하면 윤석열처럼 짐승같은 독재자 나타날 것”

첫 현장 최고위원회의 호남서 개최

정청래 민주당 대표(맨 앞)를 비롯한 민주당 지도부가 광주광역시 북구 5·18 국립묘지를 찾아 참배하고 있다. 광주=한웅희 기자

정청래 당대표가 이끄는 더불어민주당 새 지도부가 8일 광주 5·18 국립묘지를 찾아 참배했다. 지도부는 이날 호남을 찾아 전남 무안군에서 첫 현장 최고위원회의도 진행한다.