하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 도널드 트럼프 대통령 임기내 미국에 생산 설비를 짓는 반도체 기업에 한해 반도체 품목별 관세를 예외로 한다고 밝혔다.
러트닉 장관은 7일(현지시간) 폭스비즈니스 인터뷰에서 "대통령의 (어제) 발언은 '당신이 미국에 공장을 짓고 있는 동안에는 관세를 부과하지 않겠다, 하지만 미국에 공장을 짓지 않는다면 100% 관세를 부과하겠다'는 것이었다"고 말했다.
이어 "대통령의 임기 중에 미국에 공장을 짓겠다고 약속하고, 그것을 상무부에 신고한 뒤, 그 건설 과정을 처음부터 끝까지 감독받을 경우 대통령은 공장을 짓는 동안에는 관세 없이 반도체를 수입할 수 있도록 허용하겠다는 것"이라고 설명했다.
그는 "실제로 미국에서 공장을 짓고 있다는 것이 확인되고 감독돼야 한다"고 거듭 강조했다.
미국에 공장을 짓겠다고 약속하고 이를 이행하는 게 확인되면 반도체 관세를 보류하되, 그렇지 않을 경우 전날 발표대로 100% 관세를 매기겠다는 것이다.
러트닉 장관 언급대로라면 텍사스주와 인디애나주에 각각 반도제 관련 투자를 진행중인 삼성전자와 SK하이닉스도 100%로 예고된 반도체 관세를 면할 가능성이 큰 것으로 관측된다.
이는 반도체 수입품에 대한 관세 부과 자체보다는 반도체 기업들의 미국 내 공장 건설을 압박하는 데 더 주안점을 둔 조치라는 해석이 가능하다.
전날 트럼프 대통령은 백악관에서 "반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것"이라며 "미국으로 들어오는 모든 집적회로(chips)와 반도체(semiconductors)"가 부과 대상으로 밝힌 뒤 "만약 미국에 (반도체 제조 공장을) 건설한다면 부과되지 않을 것"이라고 말했다.
그는 "TSMC는 애리조나에 2천억 달러 규모의 투자를 발표했다. 마이크론은 아이다호와 뉴욕에 2천억 달러를 투자한다"며 "실로 엄청난 규모이고, 미국 전역에 걸쳐 이뤄질 것"이라고 기대했다.
러트닉 장관은 이날 0시(미 동부시간 기준)를 기해 발효된 새로운 상호관세 부과로 미국 정부의 관세 수입이 매월 500억 달러 이상에 달할 것으로 전망했다. 지난달의 경우 관세 수입은 300억 달러였다.
신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr
美상무 "트럼프 임기내 미국에 반도체 공장 건설하면 무관세"
