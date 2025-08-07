유나라·직스…김정수가 밝힌 젠지의 T1전 밴픽

LCK 제공

그는 “1·2세트는 한타 조합이었다. 1세트는 우리가 꽤 오랫동안 써온 조합이었다. 1달 가까이 연습했고 실전에서도 자주 썼다. 결점이 있긴 하지만, 한 번 파훼당할 때까지 써보려고 했다”며 “오늘 결점이 보였다. 수정할 생각”이라고 말했다.

LCK 제공