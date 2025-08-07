시사 전체기사

日항공자위대 F-2 전투기 태평양 추락… 조종사 탈출

입력:2025-08-07 16:52
공유하기
글자 크기 조정

혼슈 동부 이바라키현 앞바다 추락
조종사 1명 긴급탈출 후 헬기 구조

일본 항공자위대의 F-2 전투기가 2010년 3월 후쿠오카현 쓰키기지 주기장에서 대기하고 있다. AP뉴시스

일본 항공자위대 F-2 전투기 1대가 7일 낮 12시30분쯤 태평양에서 훈련 도중 추락했다.

교도통신과 미이니치신문에 따르면 사고는 혼슈 동부 이바라키현 앞바다에서 발생했다. 조종사 1명은 긴급 탈출한 뒤 헬기에 의해 구조됐으며 생명에 지장이 없다고 마이니치는 전했다.

F-2는 미국 F-16 전투기를 개량해 미·일 공동 개발로 제작된 전투기다. 항공자위대는 이 기종을 2000년부터 운용하고 있다.

F-2 전투기 추락 사고는 2019년 2월 20일에도 발생했다. 당시 후쿠오카현 쓰키기지 소속 F-2 전투기는 훈련 도중 조종사의 오조작으로 혼슈 서남부 야마구치현 앞바다에 추락했다.

앞서 지난 5월에는 항공자위대의 T-4 훈련기 1대가 혼슈 남부 아이치현 이누야마시에서 이륙 직후 농업용 저수지로 떨어졌다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김철오 기자
국제부
김철오 기자
2103
Boom de yada
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
尹측 “특검팀 10명, 尹 사지 잡고… 의자째 옮기려다 떨어져”
황토로 햇빛 막는 코끼리, 장어 먹는 물범…동물원의 여름나기
“안녕, 전 캡틴이야” 손흥민, 토트넘에 눈물 편지
김 “목걸이, 15년 전 어머니에게 선물… 순방 때 빌려서 착용”
함평 저수지서 양발 묶인 60대 시신 발견…경찰 수사
민생쿠폰 지급액 46% 사용 완료…주로 ‘여기’ 썼다
북한 남형 1명, 스티로폼에 몸 묶어 한강중립수역 귀순
막차 놓친 시각장애 외국인…퇴근후 운전대 잡은 버스기사 [아살세]
국민일보 신문구독