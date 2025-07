이호성 신임 감독 “BRO, 잘 풀리면 정말 강한 팀”

OK 저축은행 브리온 이호성 신임 감독이 데뷔전을 승리로 장식한 소감을 밝혔다.OK 저축은행은 23일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 3라운드 경기에서 디플러스 기아에 2대 1 역전승을 거뒀다. 이날 승리로 6승13패(-12)가 됐다. 순위는 라이즈 그룹에서 3위.이 감독은 지난달 OK 저축은행의 감독으로 부임했다. 이날 경기가 사실상 데뷔전이었던 셈. 이 감독은 “(3라운드) 개막전이고 첫 경기여서 부담이 있었다. 선수들이 잘해준 덕에 이겨 기쁘다”고 말했다. 그는 “전에 중국에서 감독을 한 번 맡아봤지만 오늘 데뷔전을 치른 느낌이었다. 새롭게 도전한다는 느낌을 받았다”고 말했다.이날 OK 저축은행은 바텀에 힘을 주는 밴픽을 준비해 승리를 따냈다. 이 감독은 “디플 기아가 자신 있는 픽, 우리가 자신 있는 픽들을 생각하고 그 챔피언들 위주로 준비했다. 그걸 고려해서 밴픽을 짰을 때 결과가 잘 나온 것 같다”고 말했다.이 감독이 설정한 목표는 ‘저점 높이기’다. 그는 “외부인의 시선으로 OK 저축은행을 봤을 때, 잘 풀리면 굉장히 잘하는 팀이지만 게임이 안 풀리면 저점이 많이 낮아지는 팀이라고 생각했다”며 “그 부분을 해결하고 싶다”고 말했다.윤민섭 기자 flame@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지