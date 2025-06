에버랜드, NCT WISH와 협업 ‘에버 위시’ 공개

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 SM엔터테인먼트와 함께 준비한 ‘EVER WISH’(에버 위시)를 오픈했다고 23일 밝혔다.지난 21일 공개된 EVER WISH는 K팝 그룹 NCT WISH와 에버랜드의 스페셜 협업 프로젝트로, 어트랙션, 테마존, 굿즈 등 에버랜드 곳곳에서 NCT WISH를 다채롭게 경험할 수 있다.먼저 에버랜드 여정의 시작인 셔틀버스가 NCT WISH 래핑 버스로 변신했고, 멤버들의 음성이 담긴 메시지가 안내방송으로 등장해 고객들을 반겨준다.인기 어트랙션인 챔피온쉽 로데오도 NCT WISH 테마로 꾸며졌는데, 운행 중 경쾌한 리듬의 NCT WISH 음악이 흘러나와 대기부터 탑승까지 색다른 재미를 선사한다.특히 챔피온쉽 로데오 옆에는 NCT WISH 특유의 청량한 팀 컬러와 동화적인 분위기를 그대로 재현한 테마 공간 에버 위시존이 새롭게 마련돼 다채로운 체험 콘텐츠를 선보이고 있다.이곳에서는 뮤직비디오 속 주인공 되어보기, 멤버들의 음성 메시지가 담긴 전화부스 등 오직 에버랜드에서만 경험할 수 있는 이색 콘텐츠들을 즐길 수 있어 올 여름 NCT WISH 팬들의 성지로 떠오를 것으로 기대된다.또한 멤버들이 직접 쓰고 그린 손글씨와 그림을 찾아보거나 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야까지 멤버 모두가 등장하는 포토존에서 인증샷을 남겨보는 것도 추천한다.에버랜드 이용권과 함께 NCT WISH 멤버들의 한정판 포토카드를 소장할 수 있는 스페셜 패스도 홈페이지에서 예약할 수 있다. 포토카드 뒷면 QR코드를 통해 모바일 퀴즈 미션에 참여하면 이번 협업 콘텐츠들을 더욱 몰입감 있게 경험해 볼 수 있다.모든 미션을 완료하면 NCT WISH 멤버들의 스페셜 포토카드를 추가로 선물 받을 수 있다.라시언 메모리엄 상품점에는 ‘광야@에버랜드(KWANGYA@EVERLAND)’가 새롭게 오픈해 머리띠, 키링, 파우치 등 오직 에버랜드에서만 구할 수 있는 NCT WISH 한정판 협업 굿즈를 선보인다.한편 에버랜드는 지금까지 NCT, 에스파, 샤이니, 슈퍼주니어 등 다양한 아티스트들과의 협업 프로젝트를 선보였다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지