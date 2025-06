넥슨 ‘FC 온라인’, ‘2025 넥슨 챔피언스 컵 in 제주’ 발대식

발대식 현장 모습. 넥슨 제공

넥슨은 제주도교육청, 제주 SK FC와 함께

2025 넥슨 챔피언스 컵 in 제주(2025 NCC in 제주) 발대식을 진행했다고 16일 밝혔다.

자사가 서비스하는 'FC 온라인'의올해 3회를 맞이하는 2025 넥슨 챔피언스 컵은 전국 고교 반 대항 축구대회다. 서울, 경북, 전라 등 전국 8개 각 권역에서 예선전을 통해 선정된 1위 팀이 모여 8월부터 11월까지 본선을 진행한다. 제주 권역의 예선전은 올해 신설된 고등부 축구대회 2025 NCC in 제주 H로 진행되며, 이와 함께 중등부 축구대회를 통합한 NCC in 제주 M도 운영한다.넥슨은 지난 14일 제주월드컵경기장에서 열린 제주 SK FC와 대구FC의 K리그 경기 하프타임에 제주도교육청, 제주 SK FC와 함께 2025 NCC in 제주 발대식을 열었다.현장에는 고등부 대회 'NCC in 제주 H'와 'NCC in 제주 M'에 참가하는 11개 고등학교와 19개 중학교의 교사, 학생 대표 등 총 60명이 참가했다. 제주특별자치도 김광수 교육감, 제주 SK FC 구창용 대표이사, 서귀포시교육지원청 강옥화 교육장 등이 함께해 2025 NCC in 제주'소식과 학생 스포츠 저변 확대 등 비전을 소개했다.넥슨 박정무 사업부사장은 "'2025 NCC in 제주'를 통해 제주도 내 많은 중·고등학생분들에게 축구에 대한 이해도 제고와 경기 경험을 제공하고자 했다"며, "넥슨은 앞으로도 실축과 연계된 다양한 사회공헌 캠페인을 통해 축구 문화 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr