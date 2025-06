OK 저축은행, 최우범 감독 해임

LCK 제공

OK 저축은행 브리온이 최우범 감독을 지난 31일부로 해임했다고 2일 밝혔다.OK 저축은행은 이날 보도자료를 통해 최 감독의 해임 소식을 전하면서 “이번 결정은 팀의 지속적인 성적 부진 등 복합적인 요인을 고려한 결과이며 팀의 경쟁력 제고와 미래 비전을 실현하기 위한 변화가 필요하다는 판단으로 이뤄진 것”이라고 말했다.이들은 “감독 공백을 최소화하고 팀 운영의 안정성을 유지하기 위해 후임 감독 선임 절차를 신속히 진행하고 있다. 정규 시즌 3~5라운드 성적향상 및 월즈 진출 목표 달성을 위해 조속한 시일 내에 새로운 체제를 구축할 계획”이라고 덧붙였다.최 감독은 지난 2020년 연말 OK 저축은행에 합류했다. 2021시즌부터 본격적으로 팀의 감독직을 수행해왔다. OK 저축은행은 2025 LCK 정규 시즌 2라운드 종료 시점까지 5승13패(-13)를 기록했다. 순위는 8위.윤민섭 기자 flame@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지