µö½ÃÅ©¿¡ ¾²ÀÎ ¡®¿£ºñµð¾Æ H20 Ä¨¡¯ Áß±¹¿¡ ¼öÃâ Á¦ÇÑ

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¿£ºñµð¾Æ "1ºÐ±â 7Á¶8700¾ï¿ø ÀûÀÚ ¿¹»ó"
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ÇàÁ¤ºÎ°¡ ¿£ºñµð¾Æ Ä¨ ¡®H20¡¯ÀÇ Áß±¹ ¼öÃâÀ» Á¦ÇÑÇß´Ù. H20Àº Áß±¹ »ý¼ºÇü ÀÎ°øÁö´É(AI) ¡®µö½ÃÅ©¡¯¸¦ ºñ·ÔÇØ ½´ÆÛ ÄÄÇ»ÅÍ µî¿¡ ¾²ÀÌ´Â ÃÖ°í±Þ ÇÙ½É ºÎÇ°ÀÌ´Ù.
¿£ºñµð¾Æ´Â Áö³ 9ÀÏ ¹Ì±¹ Á¤ºÎ·ÎºÎÅÍ H20À» Áß±¹¿¡ ¼öÃâÇÏ·Á¸é ´ç±¹ÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù´Â Åëº¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í 15ÀÏ(ÇöÁö ½Ã°¢) ¹àÇû´Ù. ¹Ì±¹ Á¤ºÎ´Â 14ÀÏ ÀÌ ±ÔÁ¦°¡ ¹«±âÇÑ Àû¿ëµÉ °ÍÀÌ¶ó°í ¾Ë·Á¿Ô´Ù. ¿£ºñµð¾Æ´Â H20ÀÌ Áß±¹ÀÇ ½´ÆÛ ÄÄÇ»ÅÍ¿¡ »ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á¸¦ ¹Ì±¹ Á¤ºÎ°¡ »õ ±ÔÁ¦ÀÇ ±Ù°Å·Î µé¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. H20Àº ¿¬»ê ´É·ÂÀº ¾àÇÏÁö¸¸ °í¼Ó ¸Þ¸ð¸® µî ´Ù¸¥ ºÎÇ°°ú ¿¬°á¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª ½´ÆÛ ÄÄÇ»ÅÍ¸¦ ¸¸µå´Â µ¥ À¯¿ëÇÏ°Ô ¾²ÀÌ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ °¡¼ººñ »ý¼ºÇü AI µö½ÃÅ©¿¡ ÀåÂøµÇ¸é¼ ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ¹ø ¼öÃâ Á¦ÇÑÀ¸·Î ¿£ºñµð¾Æ´Â È¸°è¿¬µµ 1ºÐ±â(2~4¿ù)¿¡ 55¾ï ´Þ·¯(¾à 7Á¶8700¾ï¿ø)ÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¾Õ¼ ¹Ì±¹ Á¤º¸±â¼ú(IT) Àü¹® ¸ÅÃ¼ µðÀÎÆ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀº ¾Ë¸®¹Ù¹Ù¿Í ÅÙ¼¾Æ®, ¹ÙÀÌÆ®´í½º(¤FÀº µ¿¿µ»ó °øÀ¯ ÇÃ·§Æû ¡®Æ½Åå¡¯ ¿î¿µ»ç) µî Áß±¹ IT ´ë±â¾÷ ¿©·¯ °÷ÀÌ Áö³ 1~3¿ù 160¾ï ´Þ·¯(22Á¶8900¾ï¿ø)¾îÄ¡ ÀÌ»óÀÇ H20À» ÁÖ¹®Çß´Ù°í º¸µµÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. Àü ºÐ±â ´ëºñ 40% ÀÌ»ó ¸¹Àº ±Ô¸ð·Î ¼öÃâ ±ÔÁ¦¸¦ ¾ÕµÎ°í ÁÖ¹®ÀÌ ±ÞÁõÇß´Ù. ¼öÁ¶¿øÀÇ ºñ¿ëÀº ÀÌ¸¦ °¨´çÇÏÁö ¸øÇÑ µ¥¼ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¹Ì±¹ Á¤ºÎ´Â 2022³â 10¿ù ¿£ºñµð¾Æ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÀÚ±¹ AI Ä¨ Á¦Á¶»çÀÇ Áß±¹ ¼öÃâÀ» Ã³À½ Á¦ÇÑÇß´Âµ¥ ±× ´ë»ó°ú ±¹°¡¸¦ È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯ ´º¿å Áõ½Ã¿¡¼ 1.3% »ó½ÂÇß´ø ¿£ºñµð¾Æ ÁÖ°¡´Â ½Ã°£ ¿Ü °Å·¡¿¡¼ 6.3% ÇÏ¶ôÇß´Ù.
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