트럼프 “김정은과 좋은 관계, 어느 시점엔 뭔가 할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 31일(현지시간) 북한 김정은 국무위원장과의 관계에 대해 "나는 어느 시점에 뭔가를 할 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 "김 위원장에게 연락할 계획이 있느냐"는 취재진 질의에 "그렇다(Well, I do)"며 "트럼프는 특히 "우리는 소통하고 있다(we have, there is communication)"며 "그것은 매우 중요하다. 알다시피 그는 큰 핵 국가(big nuclear nation)이고 매우 스마트한 사람"이라고 평가했다. 트럼프는 구체적으로 어떤 소통을 하고 있는지는 설명하지 않았다. 과거 북미 정상회담 등에서 소통한 것을 언급했을 수도 있고, 현재2019년 군사분계선을 넘어 방북했던 것과 관련, "나는 군사분계선에 발을 디뎠으며 선을 넘어갔다. 그때 비밀경호국(SS)이 이를 좋게 봤는지는 모르겠다. 그들은 많이 좋아하지는 않았다"고 했다.