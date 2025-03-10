[¼¿ï=´º½Ã½º] ±è¿¹Áø ±âÀÚ = ¸¶ÄÚ ·çºñ¿À ¹Ì±¹ ±¹¹«Àå°üÀº ¿À´Â 10~12ÀÏ(ÇöÁö ½Ã°£) »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ¸¦ ¹æ¹®ÇØ ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª ´ëÇ¥´Ü°ú ÀüÀï Á¾½ÄÀ» À§ÇØ ÇùÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±¤¹° ÇùÁ¤µµ ³íÀÇµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÅÂ¹Ì ºê·ç½º ±¹¹«ºÎ ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ¼º¸íÀ» ³»¾î ·çºñ¿À Àå°üÀÌ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ Á¦´Ù¸¦ ¹æ¹®ÇØ "¿ìÅ©¶óÀÌ³ª Ãø ÀÎ»çµé°ú ·¯½Ã¾Æ-¿ìÅ©¶óÀÌ³ª ÀüÀï Á¾½ÄÀÌ¶ó´Â (µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ) ´ëÅë·É ¸ñÇ¥¸¦ ÁøÀü½ÃÅ°±â À§ÇÑ È¸´ãÀ» °¡Áú ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
·çºñ¿À Àå°üÀº ¹«ÇÔ¸¶µå ¿Õ¼¼ÀÚ¿Íµµ ¸¸³ª ¿ª³» °øµ¿ ÀÌÀÍ ÁõÁø, ¾ç±¹ °ü°è °È µî¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÑ´Ù.
·çºñ¿À Àå°üÀº ÀÌÈÄ 12~14ÀÏ Ä³³ª´Ù »þ¸¦ºÎ¾Æ·Î ÀÌµ¿ÇØ ÁÖ¿ä 7°³±¹(G7) ¿Ü±³Àå°ü È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 6ÀÏ ¾×½Ã¿À½º´Â ¼Ò½ÄÅëÀ» ÀÎ¿ëÇØ ¹Ì±¹°ú ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª°¡ 12ÀÏ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ¿¡¼ °íÀ§±Þ È¸´ãÀ» ¿ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.
Áö³´Þ 28ÀÏ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì ´ëÅë·É°ú º¼·Îµð¹Ì¸£ Á©·»½ºÅ° ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª ´ëÅë·ÉÀÇ ¹é¾Ç°ü È¸´ãÀÌ ÆÄ±¹À¸·Î ³¡³ µÚ Ã¹ °íÀ§±Þ ¸¸³²ÀÌ µÈ´Ù.
¸ÅÃ¼´Â ¹Ì±¹ Ãø¿¡¼± ½ºÆ¼ºì À§Æ®ÄÚÇÁ Æ¯»ç¿Í ¸¶ÄÚ ·çºñ¿À ±¹¹«Àå°ü, ¸¶ÀÌÅ© ¿ÐÃ÷ ¹é¾Ç°ü ±¹°¡¾Èº¸º¸ÁÂ°ü º¸ÁÂ°üÀÌ Âü¼®ÇÏ°í, ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª¿¡¼± ¾Èµå¸® ¿¹¸£¸¶Å© ´ëÅë·É½Ç ºñ¼½ÇÀåÀÌ ´ëÇ¥´ÜÀ» ÀÌ²ø °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇß´Ù.
Æ¯È÷ Áö³´Þ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú Á©·»½ºÅ° ´ëÅë·ÉÀÌ ±¤¹°ÇùÁ¤ Ã¼°áÀº Ä¿³ç È¸´ã ÀÚÃ¼¸¦ ÆÄÇàÀ¸·Î ¸¶¹«¸®ÇÑ ÈÄ ¿¸®´Â È¸´ãÀÌ±â ‹š¹®¿¡, Á¾Àü Çù»ó°ú ±¤¹° ÇùÁ¤ Ã¼°á¿¡ ´ëÇÑ ÁøÀüÀÌ ÀÖÀ»Áö ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
ÇÑÆí Á©·»½ºÅ° ´ëÅë·ÉÀº 10~11ÀÏ »ç¿ìµð¸¦ ¸ÕÀú ¹æ¹®ÇÏ°í ¹«ÇÔ¸¶µå ºó »ì¸¸ ¿Õ¼¼ÀÚ¸¦ ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Ú¸±¹¹«, 10~12ÀÏ »ç¿ìµðÇà¡¦¿ìÅ©¶ó¿Í Á¾Àü¡¤±¤¹°ÇùÁ¤ ³íÀÇÇÒµí
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
ÃßÃµ±â»ç
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
°æ±âµµ Æ÷ÃµÀÇ ÀüÅõ±â ¿ÀÆø »ç°í·Î ÇÇÇØ¸¦ º» ¹Î°¡°¡ 142°¡±¸·Î ´Ã¾ú´Ù. 9ÀÏ Æ÷Ãµ½Ã¿¡ µû¸£¸é ´çÃÊ 58°¡±¸·Î Áý°èµÆ´ø ÇÇÇØ ¹Î°¡´Â Àü³¯ ¿ÀÀü 99°¡±¸·Î ´Ã¾ú°í, 2Â÷ Á¶
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ¶õ¿¡ ÇÙ¹«±â Çù»óÀ» Á¦ÀÇÇßÁö¸¸ °ð¹Ù·Î °ÅºÎ´çÇß´Ù. ±×µ¿¾È ÀÌ¶õ¿¡ ´ëÇÑ °°æÇÑ ÅÂµµ¸¦ À¯ÁöÇØ¿Â Æ®·³ÇÁ°¡ Çù»óÀ¸·Î ÀÔÀå º¯È¸¦ ½ÃµµÇÑ °ÍÀÌÁö¸¸ »ó
±â¾÷È¸»ýÀýÂ÷(¹ýÁ¤°ü¸®)¸¦ ½ÅÃ»ÇÑ È¨ÇÃ·¯½º°¡ ÇÏµµ±Þ Çù·Â¾÷Ã¼¿¡ ÀÎ°Çºñ Áö±ÞÀ» ¹Ì·é °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ÇÏµµ±Þ ¾÷Ã¼´Â ¿ù±ÞÀ» Á¦¶§ Áö±ÞÇÏ±â ¾î·Á¿öÁö¸é¼ Á÷¿øµéÀÇ »ý°è°¡ À§Çù¹Þ°í ÀÖ´Ù