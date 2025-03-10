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Ú¸±¹¹«, 10~12ÀÏ »ç¿ìµðÇà¡¦¿ìÅ©¶ó¿Í Á¾Àü¡¤±¤¹°ÇùÁ¤ ³íÀÇÇÒµí

ÀÔ·Â:2025-03-10 09:15
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[¼­¿ï=´º½Ã½º] ±è¿¹Áø ±âÀÚ = ¸¶ÄÚ ·çºñ¿À ¹Ì±¹ ±¹¹«Àå°üÀº ¿À´Â 10~12ÀÏ(ÇöÁö ½Ã°£) »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ¸¦ ¹æ¹®ÇØ ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª ´ëÇ¥´Ü°ú ÀüÀï Á¾½ÄÀ» À§ÇØ ÇùÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±¤¹° ÇùÁ¤µµ ³íÀÇµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. 

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·çºñ¿À Àå°üÀº ¹«ÇÔ¸¶µå ¿Õ¼¼ÀÚ¿Íµµ ¸¸³ª ¿ª³» °øµ¿ ÀÌÀÍ ÁõÁø, ¾ç±¹ °ü°è °­È­ µî¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÑ´Ù. 


·çºñ¿À Àå°üÀº ÀÌÈÄ 12~14ÀÏ Ä³³ª´Ù »þ¸¦ºÎ¾Æ·Î ÀÌµ¿ÇØ ÁÖ¿ä 7°³±¹(G7) ¿Ü±³Àå°ü È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

¾Õ¼­ Áö³­ 6ÀÏ ¾×½Ã¿À½º´Â ¼Ò½ÄÅëÀ» ÀÎ¿ëÇØ ¹Ì±¹°ú ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª°¡ 12ÀÏ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ¿¡¼­ °íÀ§±Þ È¸´ãÀ» ¿­ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.

Áö³­´Þ 28ÀÏ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì ´ëÅë·É°ú º¼·Îµð¹Ì¸£ Á©·»½ºÅ° ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª ´ëÅë·ÉÀÇ ¹é¾Ç°ü È¸´ãÀÌ ÆÄ±¹À¸·Î ³¡³­ µÚ Ã¹ °íÀ§±Þ ¸¸³²ÀÌ µÈ´Ù. 

¸ÅÃ¼´Â ¹Ì±¹ Ãø¿¡¼± ½ºÆ¼ºì À§Æ®ÄÚÇÁ Æ¯»ç¿Í ¸¶ÄÚ ·çºñ¿À ±¹¹«Àå°ü, ¸¶ÀÌÅ© ¿ÐÃ÷ ¹é¾Ç°ü ±¹°¡¾Èº¸º¸ÁÂ°ü º¸ÁÂ°üÀÌ Âü¼®ÇÏ°í, ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª¿¡¼± ¾Èµå¸® ¿¹¸£¸¶Å© ´ëÅë·É½Ç ºñ¼­½ÇÀåÀÌ ´ëÇ¥´ÜÀ» ÀÌ²ø °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇß´Ù.


Æ¯È÷ Áö³­´Þ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú Á©·»½ºÅ° ´ëÅë·ÉÀÌ ±¤¹°ÇùÁ¤ Ã¼°áÀº Ä¿³ç È¸´ã ÀÚÃ¼¸¦ ÆÄÇàÀ¸·Î ¸¶¹«¸®ÇÑ ÈÄ ¿­¸®´Â È¸´ãÀÌ±â ‹š¹®¿¡, Á¾Àü Çù»ó°ú ±¤¹° ÇùÁ¤ Ã¼°á¿¡ ´ëÇÑ ÁøÀüÀÌ ÀÖÀ»Áö ÁÖ¸ñµÈ´Ù. 

ÇÑÆí Á©·»½ºÅ° ´ëÅë·ÉÀº 10~11ÀÏ »ç¿ìµð¸¦ ¸ÕÀú ¹æ¹®ÇÏ°í ¹«ÇÔ¸¶µå ºó »ì¸¸ ¿Õ¼¼ÀÚ¸¦ ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ¶õ¿¡ ÇÙ¹«±â Çù»óÀ» Á¦ÀÇÇßÁö¸¸ °ð¹Ù·Î °ÅºÎ´çÇß´Ù. ±×µ¿¾È ÀÌ¶õ¿¡ ´ëÇÑ °­°æÇÑ ÅÂµµ¸¦ À¯ÁöÇØ¿Â Æ®·³ÇÁ°¡ Çù»óÀ¸·Î ÀÔÀå º¯È­¸¦ ½ÃµµÇÑ °ÍÀÌÁö¸¸ »ó

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Æ®·³ÇÁ, ºñÆ®ÄÚÀÎ ºñÃà ÇàÁ¤¸í·É ¼­¸í ¡°¸Å°¢ ¾ÈÇØ¡±
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[´Üµ¶] È¨ÇÃ·¯½º »çÅÂ, ÇÏµµ±Þ Á÷¿øµé ÀÓ±Ý Ã¼ºÒ·Î È®»ê

±â¾÷È¸»ýÀýÂ÷(¹ýÁ¤°ü¸®)¸¦ ½ÅÃ»ÇÑ È¨ÇÃ·¯½º°¡ ÇÏµµ±Þ Çù·Â¾÷Ã¼¿¡ ÀÎ°Çºñ Áö±ÞÀ» ¹Ì·é °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ÇÏµµ±Þ ¾÷Ã¼´Â ¿ù±ÞÀ» Á¦¶§ Áö±ÞÇÏ±â ¾î·Á¿öÁö¸é¼­ Á÷¿øµéÀÇ »ý°è°¡ À§Çù¹Þ°í ÀÖ´Ù

´ë¼¼´Â ¿Â¶óÀÎÀÎµ¥¡¦ À§Çù ¹Þ´Â ÅäÁ¾ ÀÌÄ¿¸Ó½º
±¹¹Î¿¬±Ý, È¨ÇÃ·¯½º 1Á¶¿ø´ë ÅõÀÚ¡¦ ¡°±â¾÷È¸»ýÀýÂ÷ ¶© ÀÏºÎ ¼Õ½Ç °¡´É¼º¡±
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