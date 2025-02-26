"Àú¸¦ »Ì¾ÆÁÖ¼¼¿ä!"¡¦Ãà±¸ÇùÈ¸Àå ÈÄº¸ÀÚµé '¸¶Áö¸· È£¼Ò'

(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ÀÌ¿µÈ£ ±âÀÚ = "°µµ ³ôÀº ³»ºÎ Çõ½Å°ú ÀÎÀû ¼â½ÅÀ» ÅëÇØ ½Å·Ú È¸º¹¿¡ ³ª¼°Ú´Ù."(Á¤¸ù±Ô ÈÄº¸), "µ·À» ¹ö´Â Ãà±¸ÇùÈ¸¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù."(½Å¹®¼± ÈÄº¸), "º¯È¿Í Çõ½ÅÀ» ÇâÇÑ ±¹¹ÎÀû ¿¸Á ÁöÄÑ³»°Ú´Ù."(ÇãÁ¤¹« ÈÄº¸)
Á¦55´ë Ãà±¸ÇùÈ¸ È¸Àå ¼±°Å ³ª¼± Á¤¸ù±Ô ÈÄº¸(±âÈ£ 1¹ø), ½Å¹®¼± ¸íÁö´ë ±â·ÏÁ¤º¸°úÇÐÀü¹®´ëÇÐ¿ø ½ºÆ÷Ã÷±â·ÏºÐ¼®ÇÐ°ú ÃÊºù±³¼ö(±âÈ£ 2¹ø), ÇãÁ¤¹« Àü Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶(±âÈ£ 3¹ø) 3¸íÀÌ ¼±°ÅÀÎ´Ü(192¸í)ÀÇ Ç¥½ÉÀ» Àâ±â À§ÇØ ¸¶Áö¸·À¸·Î È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÌµé 3¸íÀÇ ÈÄº¸´Â 26ÀÏ ¼¿ï ½Å¹®·Î Ãà±¸È¸°ü¿¡¼ Á¦55´ë ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ È¸Àå ¼±°Å ÅõÇ¥ Á÷Àü 'ÈÄº¸ÀÚ ¼Ò°ß¹ßÇ¥È¸'¿¡ ³ª¼¹´Ù.
4¿¬ÀÓ¿¡ µµÀüÇÏ´Â Á¤ ÈÄº¸´Â "2013³â Á¦52´ë Ãà±¸ÇùÈ¸ÀåÀ» ¸ÃÀº ÀÌÈÄ ÇÑ±¹ Ãà±¸ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇØ °í¹ÎÇÏ¸ç ÀÏÇß´Ù"¸ç "Áö³ 12³â µ¿¾ÈÀÇ ÀçÀÓ ±â°£¿¡ Ãà±¸ÇùÈ¸ÀÇ ÀçÁ¤À» 2Ãµ¾ï¿ø ±Ô¸ð¸¦ Å°¿ü°í, ¹æ¼Û Áß°è±Çµµ 2.5¹è·Î ´Ã·È´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â "ÇÑ±¹ Ãà±¸ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸Á¾ÇÕ¼¾ÅÍ°¡ ¿À´Â 7¿ù ÁØ°øÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç µ¿È£ÀÎºÎÅÍ K¸®±×1±îÁö 1~7ºÎ·Î ÀÌ¾îÁö´Â µðºñÀü ½Ã½ºÅÛµµ ¸¸µé¾ú´Ù"¸é¼ "¼±°ÅÀÎ´Ü ¿©·¯ºÐÀÌ ´Ù½Ã ±âÈ¸¸¦ ÁÖ½Ã¸é Áö³ 12³âÀÇ ¼º°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î »ç¾÷µéÀ» ³»½Ç ÀÖ°Ô ¸¶¹«¸®ÇÏ°Ú´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
Á¤ ÈÄº¸´Â ¶Ç "°µµ ³ôÀº ³»ºÎ Çõ½Å°ú ÀÎÀû ¼â½Å ÅëÇØ Ãà±¸ÇùÈ¸ÀÇ ½Å·Ú¸¦ È¸º¹ÇÏ°Ú´Ù"¸ç "¾Æ½Ã¾ÈÄÅ°ú ¿©ÀÚ¿ùµåÄÅ À¯Ä¡¿¡ ´Ù½Ã µµÀüÇÏ°Ú´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
½Å ÈÄº¸´Â "Ãà±¸ÇùÈ¸´Â Áö³ 12³â µ¿¾È ¹«´ÉÇÏ°í ºñÇÕ¸®ÀûÀÎ ÀÌ¹ÌÁö·Î Ãß¶ôÇß´Ù. ¹Ý¼ºÀÌ³ª ¼â½Å¾øÀÌ Ãà±¸ ³ó´ÜÀ» ÀÌ¾î¿Ô´Ù"¸ç "È¸ÀåÀÌ µÇ¸é °øÁ¤ÇÏ°í Åõ¸íÇÏ°Ô ÇùÈ¸°¡ µÇµµ·Ï ¼â½ÅÀ» ÀÌ²ø°Ú´Ù"°í ³¯À» ¼¼¿ü´Ù.
±×´Â "±â¾÷±¸´ÜµéÀÌ Ãà±¸ÀÇ »ó¾÷ÀûÀÎ °¡Ä¡¿¡ °ú°¨ÇÏ°Ô ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÈûÀ» ¾²°Ú´Ù"¸ç "ÀçÁ¤ °ÇÀü¼ºÀ» ¾Õ¼¼¿ö ¿¬ºÀ °ø°³ µî ±¸´Ü °æ¿µ¿¡ °ü¿©ÇØ¿Ô°í, ÇÁ·ÎÃà±¸¿¡ 22¼¼ ÀÌÇÏ(U-22) ¼±¼ö ÃâÀü ±ÔÁ¤À» µµÀÔÇÏ¸é¼ ´ëÇÐ Ãà±¸¸¶Àú ¹«³ÊÁ³´Ù. ´ç¼±µÇ¸é ´çÀå U-22 ÃâÀü Á¦µµ¸¦ ¾ø¾Ö°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î "½ÉÆÇ¿¬¸ÍÀ» »õ·Î ¸¸µé¾î¼ °øÁ¤¼ºÀ» È®º¸ÇÏ°í ÀÚÃ¼ ¿¹»ê°ú Á¶Á÷À¸·Î ÀÌ²øµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù"¸é¼ "Ãà±¸ ±Ç·ÂÀÚ·ÎºÎÅÍ °£¼·À» ¹èÁ¦ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ½ÉÆÇ ºÎÁ·À» ÇØ°áÇÏ°í µ¶ÀÚ »ç¾÷À¸·Î ¾ï´ë ¿¬ºÀ ½ÉÆÇµµ Åº»ýÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù"°í °ø¾àÇß´Ù.
½Å ÈÄº¸´Â "µ·À» ¹ö´Â ÇùÈ¸°¡ µÅ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "ÀÏº»Ãà±¸ÇùÈ¸¿Í J¸®±× È¸Àåµµ ¸¸³ª¼ µ·À» ¹ú±â À§ÇÑ Á¤±â ÇÑÀÏÀü °³ÃÖ¸¦ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù. ÀÌ±â°í Áö´Â °Í¿¡ ¸Å¸ôµÅ ¸·Èù 'Ãà±¸ ºñÁî´Ï½º'¿¡¼ Å»ÇÇÇÏ°Ú´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î ¹ßÇ¥¿¡ ³ª¼± ÇãÁ¤¹« ÈÄº¸´Â "º¯ÇõÀÇ ¿¸ÁÀ» ¸ð¾Æ ÇùÈ¸¸¦ °ú°¨È÷ °³ÇõÇØ ¼±Áø Ãà±¸ °±¹°ú °æÀïÇÏ´Â ¼¼°èÀûÀÎ ¼öÁØ, ¿ùµåÄÅ 8° ÀÌ»óÀÇ ¼ºÀû, ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ·©Å· 'Åé10'¿¡ µµÀüÇÏ°Ú´Ù"´Â °ø¾àÀ» ³»°É¾ú´Ù.
Çã ÈÄº¸´Â "ÁöµµÀÚ ±³À° °ü¸®À§¿øÈ¸¸¦ ÅëÇØ ÁöµµÀÚ¸¦ À°¼ºÇÏ°í, ½ÉÆÇ¿¬¸ÍÀ» ½Å¼³ÇØ ¼ö´ç ÀÎ»ó°ú ¿¬ºÀÁ¦¸¦ µµÀÔÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â Æ¯È÷ ½ÃµµÇùÈ¸¿ÍÀÇ Çù·Â Â÷¿ø¿¡¼ "A¸ÅÄ¡ ÀÔÀå ¼öÀÔÀÇ ÀÏºÎ¸¦ Áö¿ª Ãà±¸ÇùÈ¸¿¡ ³ª´²ÁÖ°Ú´Ù"¸ç "µ¶¸³±¸´ÜÀ» Ã¢´ÜÇØ ÀÌµé ÆÀ¿¡ Áö¿ª Ãâ½Å ¼±¼ö 70%¸¦ ¹èÁ¤ÇÔÀ¸·Î½á Ãë¾÷ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°Ú´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
Çã ÈÄº¸´Â "Á¦¿ÕÀû È¸ÀåÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼±°Å ±¸Á¶µµ ¹Ù²Ù°Ú´Ù. ÇùÈ¸¸¦ »çÀ¯ÈÇÒ ¼ö ¾ø°í, ¿¬ÀÓÀ» À§ÇÑ ºÒ°øÁ¤ÇÑ ÇàÀ§µµ »ç¶óÁö°Ô ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ Â¡°Ë´Ù¸® ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°Ú´Ù. °¡Àå ¾ÕÀå¼¼ Ãà±¸ÀÎ, ÆÒµé°ú ÅëÇÏ°í ÇùÈ¸ ÀçÁ¤À» À§ÇØ ±â¾÷À» Ã£¾Æ´Ù´Ï°Ú´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
"Àú¸¦ »Ì¾ÆÁÖ¼¼¿ä!"¡¦Ãà±¸ÇùÈ¸Àå ÈÄº¸ÀÚµé '¸¶Áö¸· È£¼Ò'
Á¤¸ù±Ô¡¤½Å¹®¼±¡¤ÇãÁ¤¹«, ÅõÇ¥ ¾ÕµÎ°í ¼Ò°ß ¹ßÇ¥
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
ÃßÃµ±â»ç
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µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹¿¡ ¼öÀÔµÇ´Â ±¸¸®°¡ ±¹°¡ ¾Èº¸¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀ» Á¶»çÇÏµµ·Ï Áö½ÃÇÏ¸ç °ü¼¼ ºÎ°ú °¡´É¼ºÀ» ½Ã»çÇß´Ù. Ã¶°°ú ¾Ë·ç¹Ì´½¿¡ ´ëÇÑ 25%
À±¼®¿ ´ëÅë·ÉÀº 25ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿¡¼ ¿¸° ÀÚ½ÅÀÇ ÅºÇÙ½ÉÆÇ ÃÖÁ¾º¯·Ð¿¡¼ Á÷Á¢ ÀÛ¼ºÇÑ A4¿ëÁö 77Àå ºÐ·®ÀÇ ÃÖÈÄÁø¼ú¼¸¦ 67ºÐ µ¿¾È ÀÐ¾î³»·Á°¬´Ù. ±×´Â ¡°±¹¹Î¿¡°Ô
ÀÌÀç¸í ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥´Â 24ÀÏ ºÎµ¿»ê ¼¼Á¦¿¡ ´ëÇØ ¡°°¡±ÞÀû ¼Õ ¾È ´ë´Â °Ô ³´´Ù¡±´Â ÀÔÀåÀ» ÇÇ·ÂÇß´Ù. Áö³ ´ë¼± °ø¾àÀÌ¾ú´ø ÅäÁöÀÌÀÍ¹è´ç(±¹Åäº¸À¯¼¼)°ú °ü·ÃÇØ¼µµ ¡°¹«¸®Çß´Ù¡±