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"Àú¸¦ »Ì¾ÆÁÖ¼¼¿ä!"¡¦Ãà±¸ÇùÈ¸Àå ÈÄº¸ÀÚµé '¸¶Áö¸· È£¼Ò'

ÀÔ·Â:2025-02-26 14:28
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±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

Á¤¸ù±Ô¡¤½Å¹®¼±¡¤ÇãÁ¤¹«, ÅõÇ¥ ¾ÕµÎ°í ¼Ò°ß ¹ßÇ¥

[´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ Á¦°ø. ÀçÆÇ¸Å ¹× DB ±ÝÁö]
(¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ÀÌ¿µÈ£ ±âÀÚ = "°­µµ ³ôÀº ³»ºÎ Çõ½Å°ú ÀÎÀû ¼â½ÅÀ» ÅëÇØ ½Å·Ú È¸º¹¿¡ ³ª¼­°Ú´Ù."(Á¤¸ù±Ô ÈÄº¸), "µ·À» ¹ö´Â Ãà±¸ÇùÈ¸¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù."(½Å¹®¼± ÈÄº¸), "º¯È­¿Í Çõ½ÅÀ» ÇâÇÑ ±¹¹ÎÀû ¿­¸Á ÁöÄÑ³»°Ú´Ù."(ÇãÁ¤¹« ÈÄº¸)


Á¦55´ë Ãà±¸ÇùÈ¸ È¸Àå ¼±°Å ³ª¼± Á¤¸ù±Ô ÈÄº¸(±âÈ£ 1¹ø), ½Å¹®¼± ¸íÁö´ë ±â·ÏÁ¤º¸°úÇÐÀü¹®´ëÇÐ¿ø ½ºÆ÷Ã÷±â·ÏºÐ¼®ÇÐ°ú ÃÊºù±³¼ö(±âÈ£ 2¹ø), ÇãÁ¤¹« Àü Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶(±âÈ£ 3¹ø) 3¸íÀÌ ¼±°ÅÀÎ´Ü(192¸í)ÀÇ Ç¥½ÉÀ» Àâ±â À§ÇØ ¸¶Áö¸·À¸·Î È£¼ÒÇß´Ù.

 
ÀÌµé 3¸íÀÇ ÈÄº¸´Â 26ÀÏ ¼­¿ï ½Å¹®·Î Ãà±¸È¸°ü¿¡¼­ Á¦55´ë ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ È¸Àå ¼±°Å ÅõÇ¥ Á÷Àü 'ÈÄº¸ÀÚ ¼Ò°ß¹ßÇ¥È¸'¿¡ ³ª¼¹´Ù.


4¿¬ÀÓ¿¡ µµÀüÇÏ´Â Á¤ ÈÄº¸´Â "2013³â Á¦52´ë Ãà±¸ÇùÈ¸ÀåÀ» ¸ÃÀº ÀÌÈÄ ÇÑ±¹ Ãà±¸ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇØ °í¹ÎÇÏ¸ç ÀÏÇß´Ù"¸ç "Áö³­ 12³â µ¿¾ÈÀÇ ÀçÀÓ ±â°£¿¡ Ãà±¸ÇùÈ¸ÀÇ ÀçÁ¤À» 2Ãµ¾ï¿ø ±Ô¸ð¸¦ Å°¿ü°í, ¹æ¼Û Áß°è±Çµµ 2.5¹è·Î ´Ã·È´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

 
±×´Â "ÇÑ±¹ Ãà±¸ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸Á¾ÇÕ¼¾ÅÍ°¡ ¿À´Â 7¿ù ÁØ°øÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç µ¿È£ÀÎºÎÅÍ K¸®±×1±îÁö 1~7ºÎ·Î ÀÌ¾îÁö´Â µðºñÀü ½Ã½ºÅÛµµ ¸¸µé¾ú´Ù"¸é¼­ "¼±°ÅÀÎ´Ü ¿©·¯ºÐÀÌ ´Ù½Ã ±âÈ¸¸¦ ÁÖ½Ã¸é Áö³­ 12³âÀÇ ¼º°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î »ç¾÷µéÀ» ³»½Ç ÀÖ°Ô ¸¶¹«¸®ÇÏ°Ú´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù.



Á¤ ÈÄº¸´Â ¶Ç "°­µµ ³ôÀº ³»ºÎ Çõ½Å°ú ÀÎÀû ¼â½Å ÅëÇØ Ãà±¸ÇùÈ¸ÀÇ ½Å·Ú¸¦ È¸º¹ÇÏ°Ú´Ù"¸ç "¾Æ½Ã¾ÈÄÅ°ú ¿©ÀÚ¿ùµåÄÅ À¯Ä¡¿¡ ´Ù½Ã µµÀüÇÏ°Ú´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

½Å ÈÄº¸´Â "Ãà±¸ÇùÈ¸´Â Áö³­ 12³â µ¿¾È ¹«´ÉÇÏ°í ºñÇÕ¸®ÀûÀÎ ÀÌ¹ÌÁö·Î Ãß¶ôÇß´Ù. ¹Ý¼ºÀÌ³ª ¼â½Å¾øÀÌ Ãà±¸ ³ó´ÜÀ» ÀÌ¾î¿Ô´Ù"¸ç "È¸ÀåÀÌ µÇ¸é °øÁ¤ÇÏ°í Åõ¸íÇÏ°Ô ÇùÈ¸°¡ µÇµµ·Ï ¼â½ÅÀ» ÀÌ²ø°Ú´Ù"°í ³¯À» ¼¼¿ü´Ù.


±×´Â "±â¾÷±¸´ÜµéÀÌ Ãà±¸ÀÇ »ó¾÷ÀûÀÎ °¡Ä¡¿¡ °ú°¨ÇÏ°Ô ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÈûÀ» ¾²°Ú´Ù"¸ç "ÀçÁ¤ °ÇÀü¼ºÀ» ¾Õ¼¼¿ö ¿¬ºÀ °ø°³ µî ±¸´Ü °æ¿µ¿¡ °ü¿©ÇØ¿Ô°í, ÇÁ·ÎÃà±¸¿¡ 22¼¼ ÀÌÇÏ(U-22) ¼±¼ö ÃâÀü ±ÔÁ¤À» µµÀÔÇÏ¸é¼­ ´ëÇÐ Ãà±¸¸¶Àú ¹«³ÊÁ³´Ù. ´ç¼±µÇ¸é ´çÀå U-22 ÃâÀü Á¦µµ¸¦ ¾ø¾Ö°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î "½ÉÆÇ¿¬¸ÍÀ» »õ·Î ¸¸µé¾î¼­ °øÁ¤¼ºÀ» È®º¸ÇÏ°í ÀÚÃ¼ ¿¹»ê°ú Á¶Á÷À¸·Î ÀÌ²øµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù"¸é¼­ "Ãà±¸ ±Ç·ÂÀÚ·ÎºÎÅÍ °£¼·À» ¹èÁ¦ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ½ÉÆÇ ºÎÁ·À» ÇØ°áÇÏ°í µ¶ÀÚ »ç¾÷À¸·Î ¾ï´ë ¿¬ºÀ ½ÉÆÇµµ Åº»ýÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù"°í °ø¾àÇß´Ù.


 
½Å ÈÄº¸´Â "µ·À» ¹ö´Â ÇùÈ¸°¡ µÅ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "ÀÏº»Ãà±¸ÇùÈ¸¿Í J¸®±× È¸Àåµµ ¸¸³ª¼­ µ·À» ¹ú±â À§ÇÑ Á¤±â ÇÑÀÏÀü °³ÃÖ¸¦ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù. ÀÌ±â°í Áö´Â °Í¿¡ ¸Å¸ôµÅ ¸·Èù 'Ãà±¸ ºñÁî´Ï½º'¿¡¼­ Å»ÇÇÇÏ°Ú´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î ¹ßÇ¥¿¡ ³ª¼± ÇãÁ¤¹« ÈÄº¸´Â "º¯ÇõÀÇ ¿­¸ÁÀ» ¸ð¾Æ ÇùÈ¸¸¦ °ú°¨È÷ °³ÇõÇØ ¼±Áø Ãà±¸ °­±¹°ú °æÀïÇÏ´Â ¼¼°èÀûÀÎ ¼öÁØ, ¿ùµåÄÅ 8°­ ÀÌ»óÀÇ ¼ºÀû, ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ·©Å· 'Åé10'¿¡ µµÀüÇÏ°Ú´Ù"´Â °ø¾àÀ» ³»°É¾ú´Ù.


Çã ÈÄº¸´Â "ÁöµµÀÚ ±³À° °ü¸®À§¿øÈ¸¸¦ ÅëÇØ ÁöµµÀÚ¸¦ À°¼ºÇÏ°í, ½ÉÆÇ¿¬¸ÍÀ» ½Å¼³ÇØ ¼ö´ç ÀÎ»ó°ú ¿¬ºÀÁ¦¸¦ µµÀÔÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.



±×´Â Æ¯È÷ ½ÃµµÇùÈ¸¿ÍÀÇ Çù·Â Â÷¿ø¿¡¼­ "A¸ÅÄ¡ ÀÔÀå ¼öÀÔÀÇ ÀÏºÎ¸¦ Áö¿ª Ãà±¸ÇùÈ¸¿¡ ³ª´²ÁÖ°Ú´Ù"¸ç "µ¶¸³±¸´ÜÀ» Ã¢´ÜÇØ ÀÌµé ÆÀ¿¡ Áö¿ª Ãâ½Å ¼±¼ö 70%¸¦ ¹èÁ¤ÇÔÀ¸·Î½á Ãë¾÷ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°Ú´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù.


Çã ÈÄº¸´Â "Á¦¿ÕÀû È¸ÀåÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼±°Å ±¸Á¶µµ ¹Ù²Ù°Ú´Ù. ÇùÈ¸¸¦ »çÀ¯È­ÇÒ ¼ö ¾ø°í, ¿¬ÀÓÀ» À§ÇÑ ºÒ°øÁ¤ÇÑ ÇàÀ§µµ »ç¶óÁö°Ô ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ Â¡°Ë´Ù¸® ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°Ú´Ù. °¡Àå ¾ÕÀå¼­¼­ Ãà±¸ÀÎ, ÆÒµé°ú ÅëÇÏ°í ÇùÈ¸ ÀçÁ¤À» À§ÇØ ±â¾÷À» Ã£¾Æ´Ù´Ï°Ú´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
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ÃßÃµ±â»ç
Æ®·³ÇÁ ¾Ð¹Ú¿¡ °á±¹¡¦Á©·»½ºÅ°, ¿ìÅ©¶ó ±¤¹° ¼öÀÍ 50% ³»³õ´Â´Ù
¡®±³·® ºØ±«¡¯ ºí¹Ú ¿µ»ó ¿îÀüÀÚ ¡°5ÃÊ¸¸ ´Ê¾úÀ¸¸é¡¦²ûÂï¡±
±¤ÁÖ¼­ °æÂû°ü ÇÇ½À¡¦ÇÇÀÇÀÚ´Â ÃÑ°Ý »ç¸Á
¡°°¨±Ö ÇÏ³ª·Î 750Äµ ¸¸µé¾î¡±¡¦¡®¹éÁ¾¿ø ¸ÆÁÖ¡¯µµ ÇÔ·® ³í¶õ
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ÇÖÀÌ½´ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ ÃÖ½Å ÀÌ½´¿Í Æ®·»µå¸¦ µû¶óÀâÀ¸¼¼¿ä!
HOT IssuesÇÖÀÌ½´ ÁÖÁ¦¿Í °ü·ÃµÈ ±â»ç¸¦ ¸ð¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Â ÄÚ³ÊÀÔ´Ï´Ù
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Æ®·³ÇÁ, ÀÌ¹ø¿£ ¡®±¸¸®¡¯¿¡ °ü¼¼ °ËÅä¡¦Ç°¸ñº° °ü¼¼ È®»ê Á¶Áü

µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹¿¡ ¼öÀÔµÇ´Â ±¸¸®°¡ ±¹°¡ ¾Èº¸¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀ» Á¶»çÇÏµµ·Ï Áö½ÃÇÏ¸ç °ü¼¼ ºÎ°ú °¡´É¼ºÀ» ½Ã»çÇß´Ù. Ã¶°­°ú ¾Ë·ç¹Ì´½¿¡ ´ëÇÑ 25%

±Û·Î¹ú ó³¾÷°è ¡®Æ®·³ÇÁ¡¯ ÈÄÆøÇ³¡¦ Àü±âÂ÷ °øÀå ¿î¿µÃà¼Ò
Æ®·³ÇÁ, Ä³³ª´Ù¡¤¸ß½ÃÄÚ °ü¼¼ °ü·Ã ¡°ÀÏÁ¤´ë·Î ÁøÇà¡± °­Çà ÀÇÁö
¡®¾Æ¸Þ¸®Ä« ÆÛ½ºÆ®¡¯ Ú¸ ³ó¹«Àå°ü¡¦ 30°³¿ù ÀÌ»ó ¼Ò°í±â ¼öÀÔ ¾Ð¹Ú ³ª¼­³ª
À±¼®¿­ ÅºÇÙ½ÉÆÇ
¡°°è¾ö ¶Ç ¾ø´Ù¡¦°³ÇåÇÒ °Í¡± º¹±Í ±×¸®´Â ëÅ ÃÖÈÄÁø¼ú [Àü¹®]

À±¼®¿­ ´ëÅë·ÉÀº 25ÀÏ ¼­¿ï Á¾·Î±¸ Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿¡¼­ ¿­¸° ÀÚ½ÅÀÇ ÅºÇÙ½ÉÆÇ ÃÖÁ¾º¯·Ð¿¡¼­ Á÷Á¢ ÀÛ¼ºÇÑ A4¿ëÁö 77Àå ºÐ·®ÀÇ ÃÖÈÄÁø¼ú¼­¸¦ 67ºÐ µ¿¾È ÀÐ¾î³»·Á°¬´Ù. ±×´Â ¡°±¹¹Î¿¡°Ô

¼±°íÀÏ±îÁö ¸ÅÀÏ ÀçÆÇ°ü ÆòÀÇ¡¦ ÆÄ¸é¡¤±â°¢ °áÁ¤¹® ¸ðµÎ ÁØºñ
¡°´ëÇÑ¹Î±¹ Á¸¸³ ÁöÅ°´Â ÀçÆÇ¡± vs ¡°°ø»ê¼¼·ÂÀ¸·ÎºÎÅÍ ±¹°¡ ¼öÈ£¡±
¡°¾î¶² °áÁ¤¿¡µµ ½Â¸®ÀÇ½Ä ÀÚÁ¦ÇÏ°í »ó´ë¹æ Æ÷¿ëÇØ¾ß¡±
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ÀÌÀç¸í ¡°ÀÚº»ÁÖÀÇ¼­ ´ÙÁÖÅÃ ¸ø¸·¾Æ¡¦ ¼¼±Ý ¿­½ÉÈ÷ ³»¸é µÅ¡±

ÀÌÀç¸í ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥´Â 24ÀÏ ºÎµ¿»ê ¼¼Á¦¿¡ ´ëÇØ ¡°°¡±ÞÀû ¼Õ ¾È ´ë´Â °Ô ³´´Ù¡±´Â ÀÔÀåÀ» ÇÇ·ÂÇß´Ù. Áö³­ ´ë¼± °ø¾àÀÌ¾ú´ø ÅäÁöÀÌÀÍ¹è´ç(±¹Åäº¸À¯¼¼)°ú °ü·ÃÇØ¼­µµ ¡°¹«¸®Çß´Ù¡±

ÀÌÀç¸í ¡°»ó¼Ó°øÁ¦ 18¾ïÀ¸·Î ´Ã¸®ÀÚ´Âµ¥ ¿Ö ¿åÇÏ³ª¡¦±Ø¿ìÀÇÈû ¾Æ´Ñ°¡¡±
±Ç¼ºµ¿, ÀÌÀç¸í °Ü³É ¡°°Ë»ç »çÄª, ÃÑ°¢ »çÄª, º¸¼ö »çÄª¡±
ÀÓÁ¾¼® ¡°¿ìÅ¬¸¯Àº Á¤´ä ¾Æ³Ä¡¦ ´ëÇ¥°¡ ÇÔºÎ·Î ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø¾î¡±