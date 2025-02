‘베테랑의 힘’ 농심, BRO 잡고 플레이-인 2R 진출

LCK 제공

농심 레드포스가 OK 저축은행 브리온을 잡고 플레이-인 2라운드에 올라갔다.농심은 7일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LCK컵 플레이-인 1라운드에서 OK 저축은행에 2대 0으로 이겼다. 이날 승리로 2라운드에 진출, 8일 T1과 플레이오프행 티켓을 놓고 대결하게 됐다. OK 저축은행은 대회에서 탈락했다.농심의 무기는 노련함과 여유였다. '킹겐' 황성훈, '리헨즈' 손시우가 각각 위·아래에서 OK 저축은행을 흔들어댔다. 특히 손시우는 신인급 서포터인 '폴루' 오동규와의 심리전에서 시리즈 내내 완승을 거두면서 베테랑의 힘을 과시했다.OK 저축은행은 1세트 내내 고전하다가 아타칸을 사냥해 간신히 기회를 잡았다. 그러나 기세를 내셔 남작 사냥으로까지 이어가지 못했다. 두 차례 사냥을 중단하고 교전으로 전환했으나 더 큰 피해만 봤다. 결국 농심에 내셔 남작 버프를 내주고 넥서스까지 잃었다.2세트는 초반부터 끝까지 농심의 페이스였다. 황성훈(암베사)이 탑 다이브를 버텨내고, 반대로 바텀에선 손시우(쉔)가 '함박' 함유진(신 짜오)를 잡아내면서 양 쪽 모두 이득을 봤다. OK 저축은행은 '클로저' 이주현(아지르)이 혼자 분전했지만 게임을 홀로 뒤집기엔 힘이 부족했다.윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr