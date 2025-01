美생명대행진 참가한 다음세대, ‘생명을 살리는 세대로’

‘견미단X프로라이프‘ 참여한 한국 청소년·청년들

“이제 학교에 가서 프로라이프 동아리를 만들 거예요”

‘견미단X프로라이프’ 다음세대 견학단이 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '생명대행진'에 참여하고 있다. 험블미니스트리 제공

‘견미단X프로라이프’ 다음세대 견학단이 지난 20일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 ‘케어넷’에서 CEO, 롤랜드 워렌(Roland Warren)과 함께 사진을 찍는 모습. 험블미니스트리 제공

'견미단X프로라이프' 견학단이 들고 있는 피켓이 생명대행진 유튜브 실시간 영상에 잡힌 모습. 험블미니스트리 제공

청소년과 청년으로 구성된 ‘견미단X프로라이프’ 다음세대 견학단이 미국의 핵심적인 낙태 반대 운동 행사인 생명대행진(March for Life)에 참여하며, 국제적인 생명 존중 단체들과 교류하는 시간을 가졌다.이번 프로젝트는 청소년 14명과 청년 4명으로 이루어진 견학단이 미국 워싱턴 DC와 켄터키를 방문한 일정으로 지난 16일부터 25일까지 진행됐다. ‘견미단X프로라이프’는 다음세대 견학단이 미국 투어를 통해 생명 존중의 가치를 전파하고, 글로벌 네트워크를 구축하는 과정이다.이번 투어는 태아 생명 존중을 위한 비영리 단체 ‘험블미니스트리’(대표 서윤화 목사)가 주최하고 성경적 보수주의 교육 단체인 ‘1776연구소’(대표 조평세)가 공동 주관했다. 또한, 크리스천 교육 콘텐츠를 제공하는 사단법인 ‘티움’과 생명 존중을 위한 활동을 펼치는 ‘이데닉라이프’가 협력하며 행사를 지원했다.‘견미단X프로라이프’ 견학단은 먼저 미국 켄터키주에 있는 ‘노아의 방주 박물관’과 ‘창조박물관’을 방문해 성경적 창조관을 배웠다. 특히 윌리엄스타운에 위치한 노아의 방주 박물관은 성경 속 노아의 방주를 실제 크기로 재현한 테마파크로 성경 속 이야기를 더욱 현실적으로 체험하게 했다.워싱턴D.C.에서는 견학단이 직접 미국의 임신지원센터를 방문해 상담과 실제적 지원을 제공하는 프로라이프 운동가들을 만났다. 교회 내 임신지원센터를 운영하는 ‘케어넷(Care Net)’의 CEO 롤랜드 워렌(Roland Warren)은 “그리스도의 제자도는 가장 가까운 이웃을 섬기는 것에서 시작된다”며 “태아는 여성에게 가장 가까운 이웃이며, 여성과 아기는 남성에게 가장 가까운 이웃”이라고 강조했다. 견학단의 한 청소년은 방문 소감으로 “사명감을 가지고 생명 운동을 감당하는 프로라이프 리더들에게 많은 도전을 받았다”고 말했다.‘Students for Life’ 소속 미국 대학생들과 교류하며 프로라이프 학생운동에 대한 실제적인 경험을 나눌 기회도 있었다. 한국의 낙태법 상황을 접한 미국 학생들은 안타까움을 표하며 조언과 응원을 아끼지 않았다. 한 한국 학생이 “프로라이프 다음으로 중요한 이슈는 무엇인가”라고 묻자 미국 학생들은 안락사 문제를 거론하며 생명윤리 전반에 대한 높은 관심을 드러냈다.이번 투어의 하이라이트는 25일(현지시각) 생명대행진(March for Life)에 참여한 것이었다. 생명대행진은 매년 수십만 명의 프로라이프 지지자들이 워싱턴D.C.에 모여 태아 생명을 존중하는 평화 행진을 펼치는 것이다. 참가자들은 ‘Pray for a Pro-Life KOREA’(프로라이프 대한민국을 위해 기도합니다)라는 푯말을 들고 행진에 동참했다.이날 행사에서는 도널드 트럼프 대통령의 축하 영상 메시지도 공개됐다. 트럼프 대통령은 “무제한적 낙태권을 허용하지 않겠다”는 입장을 강조했고, 이에 현장에 모인 참가자들은 뜨겁게 환호했다. J. D. 밴스(J. D. Vance) 부통령도 행사장을 직접 찾아 연설하며 생명 운동가들을 격려했다.‘견미단X프로라이프’는 매년 진행할 예정으로 특별히 이번 투어의 과정은 CTS에도 방영된다. 서 목사는 “이번 투어를 안전하고 은혜롭게 잘 마쳤다”며 “이번 1기 학생들이 학교에 동아리를 설립해서 스스로 프로라이프 학생운동을 펼쳐갈 것을 다짐했다”고 전했다.김수연 기자 pro1111@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지