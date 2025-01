최우범 “호전성은 좋지만 완급 조절도 익혀야”

LCK 제공

OK 저축은행 브리온 최우범 감독이 선수들에게 완급 조절을 주문했다.OK 저축은행은 17일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LCK컵 그룹 대항전에서 농심 레드포스에 0대 2로 패배했다. 이로써 OK 저축은행이 속한 바론 그룹은 장로 그룹에 1대 5로 밀리게 됐다. OK 저축은행의 팀 성적은 0승2패를 기록했다.승리 없이 첫 주 일정을 마무리했다. 경기 후 기자실을 찾은 최 감독은 "지난 DRX전처럼 사이드가 유리한데 본대가 먼저 물렸던 장면은 덜 나왔다. 오늘은 그만해야 할 때도 계속해서 (턴을) 더 써서 게임이 안 됐다"며 "브레이크를 확실히 잡아야 했는데 잘 안 됐다"고 말했다.최 감독은 "너무나 전투적인 5명이 모여서 그런 사고가 발생한 것 같다"고 말했다. 그는 "교전 지향적인 건 상당히 좋다. 하지만 '적당히'가 안 되고 있다. 그걸 고치는 게 가장 큰 숙제"라면서 "액셀을 그만 밟아도 되는데 계속 밟아서 상대에게 턴을 내주는 게 매 경기 나온다. 고치기 어려운 문제가 아니라고 생각한다"고 말했다.팀이 두 번째로 보완해야 할 점으로는 중후반 운영 능력을 꼽았다. 최 감독은 "지금까지 다섯 번의 세트를 치렀는데 초반엔 전부 유리했다"면서 "아직 우리가 유리한 게임을 굴릴 줄 모른다"고 말했다.첫 경기에 '하이프' 변정현을 내보냈던 최 감독은 이날 '불' 송선규에게도 출전 기회를 줬다. 그는 "라인전은 송선규가 잘하는 편이다. 본인만의 시그니처 픽이 몇 개 있어서 밴픽하기 수월한 점도 있어서 출전시켰다"고 말했다. 아울러 "스크림을 두 선수가 돌아가며 하고 있는데 신기할 정도로 승률이 비슷하다"고 말했다.윤민섭 기자