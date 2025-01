[김태현의 교회공간 탐구 11] 설교단, 무대, 성도석, 성가대석 등 예배 공간

교회 건축에 있어서 핵심공간인 예배공간은 신앙 공동체의 중심공간으로, 영적 의미와 실용적 요구를 균형 있게 통합하는 것이 중요합니다. 설교단, 무대, 성가대석, 관현악 공간, 성도석 등으로 구성되고 기능적 특성과 상징성을 동시에 고려하여 디자인하는 것이 바람직하며 교회와 목회자의 신앙비전 및 신학적 방향성을 반영하면서 교회마다 독특한 건축적 창의성을 보입니다.예배공간 설계 시 다양한 예배프로그램을 수용할 수 있는 기능적 유연성을 제공해야 하며. 예배가 이루어지는 동안 참석자들이 몰입할 수 있도록 음향, 조명, 시야 등을 최적화하여야 합니다. 최근에는 지역사회의 문화적 중심으로 활용될 수 있도록 커뮤니티와의 연결성을 적극적으로 고려하고, 지속 가능성과 친환경 설계를 통해 장기적인 사용을 가능하게 하는 사례가 늘고 있습니다.설교단은 예배공간의 중심적 요소로, 공간의 시각적 중심에 위치하며 모든 성도가 쉽게 볼 수 있도록 필요와 교회의 규모에 따라 다양한 위치에 배치됩니다. 설교단의 주변 공간 재료는 목재나 돌 등의 자연재료를 많이 사용하며, 음향 증폭 시스템과 조명이 통합되어 설교 메시지가 명확히 전달될 수 있도록 합니다. 설교단은 단순히 기능적 목적을 넘어 신학적 의미를 담는 심미적으로 상징적인 공간으로 설계하는 경우가 많습니다.무대는 설교를 포함하여 찬양 예배 및 집회, 공연, 발표, 간증, 세미나 등 다양한 활동을 수용할 수 있는 다목적 공간으로 활용될 수 있으며 이에 따른 크기와 형태 및 배치 방향이 고려되어야 합니다. 이 공간은 성도석과 성가대석과의 유기적인 연결을 고려해 설계되는 것이 바람직하며, 공간의 규모와 목적에 따라 크기와 높이가 조정되기도 합니다. 조명과 음향 설비는 무대에서 이루어지는 활동이 명확하고 몰입감 있게 전달될 수 있도록 고려되어야 하며, 무대 주변의 동선은 사용자의 이동이 원활하고 안전하게 이루어질 수 있도록 계획해야 합니다.성도석은 예배 참석자들이 말씀과 찬양 등의 예배 활동에 몰입하며 적극적으로 참여할 수 있도록 설계되어야 합니다. 좌석 배열은 시야와 음향을 최적화하기 위해 장방형, 정방형, 부채꼴 또는 아레나형 배열이 고려될 수 있으며, 이동의 편의성과 안전성을 고려해 충분한 동선 공간을 확보하여야 합니다. 특히 비상시 대피상황에 최적화된 좌석 및 피난동선의 배치는 필수적으로 고려되어야 하며, 방송 및 시청각 활동을 위한 동선 및 공간배치가 설계 시 반영되어야 합니다. 좌석은 인체공학적 설계와 내구성을 갖춘 재료를 사용하는 경우가 많으며, 성도들이 장시간 예배에 참여할 때도 편안함을 느낄 수 있도록 설계되어야 합니다.성가대석은 찬양이 공간 전체에 고르게 전달될 수 있도록 음향적 설계가 고려되어야 하며 성가대 구성원의 이동이 원활하고 안전하게 이루어질 수 있도록 고려되어야 합니다. 성가대석의 배치는 예배당의 규모와 형태에 따라 설교단이나 무대 후방, 측방 혹은 성도석 후방에 위치할 수 있으며 성가대원 간의 상호 소통과 지휘자와의 시각적 연결, 관현악단과의 음향적 유기성을 고려사여 배치 및 배열합니다.관현악석은 음악적 요소를 통해 예배의 감동을 더하는 오케스트라 및 쳄버 공간으로, 성가대석과 가까운 위치에 배치되어 찬양과 관현악 음향의 조화를 극대화합니다. 악기의 크기와 수를 고려한 충분한 공간이 필요하며, 자연스러운 음향 전달을 위한 설계가 이루어져야 합니다.웨스틴 미야코 예배당(The Westin Miyako Kyoto)은 교토 히가시야마 지역의 고즈넉한 산기슭에 자리 잡고 있으며, 자연과 조화를 이루는 독특한 디자인으로 방문객들의 눈길을 사로잡습니다. 내부의 중심부인 설교단은 공간 전체를 아우르는 축의 정점에 배치되어 있으며, 단순하면서도 강렬한 일본 전통 미학의 특징을 담고 있습니다. 특히 설교단 후면의 거친 석재와 따뜻한 목재가 조화를 이루어 신성함과 자연스러움을 동시에 느낄 수 있습니다.설교단 뒤편의 창은 숲과의 연결성을 극대화하며, 자연광이 공간 내부로 스며들게 합니다. 이 창은 외부 자연경관을 예배당의 일부로 끌어들이는 역할을 하여, 공간에 생명력을 불어넣습니다. 양측 벽면의 목재 루버는 수직적인 깊이를 더하며, 예배당에 고요한 리듬감과 따뜻함을 더합니다. 뿐만 아니라, 이러한 목재 패널은 음향적 품질을 높여 예배와 음악의 울림이 더욱 풍부해지도록 돕습니다.천장을 가득 채운 나무 격자는 공간 전체를 하나로 묶는 중요한 요소로, 단순히 구조적 기능을 넘어 빛과 그림자가 어우러지는 독특한 분위기를 만들어냅니다. 이 격자 구조 사이로 비치는 은은한 간접 조명은 마치 나뭇잎 사이로 햇빛이 비치는 장면을 연상시키며, 자연과의 일체감을 극대화합니다. 예배당 내부에서 느껴지는 이 모든 요소는 설교단을 중심으로 한 공간의 신성함과 차분함을 더욱 강조하며, 숲속에서 예배를 드리는 듯한 특별한 경험을 제공합니다.칠레 플라시야(Placilla)의 산 파블로 성당(San Pablo Parish)의 내부는 단순하면서도 깊은 성스러움을 전달하는 설계로, 공간의 모든 요소가 설교단을 중심으로 자연스럽게 시선을 모으고 있습니다. 대각선 방향으로 배치된 제단은 공간의 축을 형성하며, 주변의 좌석은 방사형으로 배열되어 예배의 중심으로 성도들을 이끕니다. 이러한 배치는 공간의 활용도를 극대화하면서도 설교자의 목소리와 시각적 연결성을 강화합니다.제단은 간결한 형태로 설계되었지만, 그 배경은 천창에서 흘러내리는 자연광과 함께 특별한 분위기를 연출합니다. 천창을 통해 들어오는 빛은 회색 콘크리트 벽에 부드러운 음영을 만들어내며, 설교단과 그 위의 종교적 상징물이 마치 빛 속에 떠 있는 듯한 인상을 줍니다. 이 빛의 흐름은 성스러움을 강조하며, 예배에 참여하는 이들에게 영적 몰입을 제공합니다.목재로 제작된 단순한 의자들과 콘크리트의 조합은 공간에 따뜻함과 차가움을 동시에 전달합니다. 이러한 재료의 대비는 설교단의 중심성을 더욱 돋보이게 하며, 현대적이고 소박한 미학을 보여줍니다. 공간의 각 요소는 서로 어우러지며, 설교단을 중심으로 신앙의 깊이를 더하는 데 기여합니다.워스 수도원 교회(Worth Abbey Church)는 잉글랜드 서섹스에 위치한 교회로 신앙과 공동체의 가치를 담아내는 건축적 언어로 설계되었습니다. 중심에 자리 잡은 제단은 단순하고 심플한 형태로 예배 공간의 본질을 상징합니다. 제단을 둘러싼 반원형 좌석 배치는 모든 참석자가 물리적으로나 시각적으로 하나로 연결되도록 설계되어, 공동체 예배의 본질을 강조합니다. 이러한 구조는 예배 중 설교자가 모든 신자와 소통할 수 있는 자연스러운 환경을 제공합니다.설교단은 순백의 석재로 만들어져 공간의 중심을 차분하고 고요한 분위기로 채웁니다. 이 단순한 디자인은 공간 전체를 압도하는 것이 아니라, 주변의 곡선형 좌석과 나무로 된 디테일들이 함께 어우러져 따뜻한 조화를 이룹니다. 또한, 곡선으로 이어진 공간의 형태는 음향적으로도 설계되어 성가와 기도가 공간 전체에 풍부하게 울려 퍼지도록 돕습니다.천장은 원형 구조의 중심에 커다란 원형 개구부를 포함하고 있으며, 자연광이 제단을 부드럽게 비춥니다. 이 빛은 제단을 성스럽고 신비롭게 강조하며, 공간에 생명을 불어넣는 역할을 합니다. 또한, 천장의 나무 구조는 세밀한 패턴과 함께 부드러운 황금빛 조명을 반사하여, 따뜻함과 영적 몰입감을 동시에 제공합니다.체코 사조비체의 성 벤체슬라스 교회(Church of St. Wenceslas)는 단순함 속에 숭고함을 담아낸 예배 공간입니다. 이 공간의 중심에는 유기적이고 부드러운 곡선을 가진 청동 제단이 자리 잡고 있습니다. 이 제단은 반사된 빛을 통해 공간에 생동감을 더하며, 성스러운 분위기를 강조합니다. 청동의 따뜻한 색감과 금속 특유의 질감은 단순한 공간에 깊이를 부여하며, 자연광과 어우러져 빛나는 중심축으로 작용합니다.제단 주변을 둘러싼 목재 의자들은 곡선형으로 배열되어 공간의 흐름을 따르고, 모든 시선이 자연스럽게 제단으로 집중되도록 유도합니다. 이러한 배치는 신자들이 예배의 중심에 직접적으로 참여하는 듯한 느낌을 주며, 공동체성을 강화합니다. 간결한 디자인의 의자와 제단은 서로 조화를 이루며, 미니멀리즘과 기능성을 동시에 표현합니다.벽면은 마치 조각된 듯한 창문 디자인을 통해 내부로 부드럽게 빛을 끌어들입니다. 이 빛은 제단 옆 벽을 타고 흘러내리며, 공간에 자연의 리듬을 더합니다. 천장의 중앙에는 큰 천창이 열려 있어, 하늘에서 내리는 자연광이 내부를 환히 비춥니다. 이러한 빛의 활용은 공간에 평온함을 가져다주며, 신자들에게 영적 고요를 제공합니다.중국 취안저우의 새로운 도시인 쥴롱에 위치한 쥴롱 산 교회(Mountain Church of Julong)의 예배당은 현대적이면서도 영적인 공간으로, 자연과 신앙을 연결하는 독특한 설계가 돋보입니다. 이 예배당의 중심인 설교단은 단순하지만 강렬한 존재감을 드러냅니다. 설교단은 높게 자리 잡아, 예배당의 모든 신도가 설교자를 명확히 볼 수 있도록 설계되었습니다. 1층과 2층을 동시에 조망할 수 있는 설계는 공간의 상하를 아우르며 신도들과의 연결감을 더욱 강조합니다.설교단 뒤편에는 커다란 알루미늄 십자가가 자리 잡고 있습니다. 이 십자가는 신앙적 상징성의 중심 역할을 하며, 그 뒤로 펼쳐진 넓은 창문이 예배당을 둘러싼 산의 자연을 그대로 내부로 끌어들입니다. 창문을 통해 보이는 자연경관은 단순한 배경을 넘어, 예배의 일부로서 신성한 분위기를 형성합니다. 특히 설교단 주변의 자연광은 산의 푸르름과 조화를 이루며, 마치 예배당이 자연의 연장선상에 놓여 있는 듯한 인상을 줍니다.이 설계는 예수의 산상 설교를 연상시키는 독특한 경험을 제공합니다. 자연의 경이로움과 신성함을 강조하면서, 창조물인 자연이 예배의 중요한 요소로 녹아들도록 의도한 공간입니다. 나무로 이루어진 따뜻한 색감의 좌석과 천장의 목재 패턴은 차분하면서도 환영하는 분위기를 더하며, 설교단과 전체 공간이 하나로 어우러지게 만듭니다.보스제스 예배당(Bosjes Chapel) 은 남아프리카공화국 웨스턴케이프 주에 설계된 단순한 아름다움과 조각적인 디자인을 통해 신앙과 자연의 조화를 이뤄낸 예배당입니다. 내부 설교단은 예배당의 핵심이자 시선이 자연스럽게 집중되는 지점으로, 물결치는 지붕의 각 파도가 유리창과 만나는 정점에 자리 잡고 있습니다. 설교단 뒤로 보이는 투명한 유리창은 십자가와 연결되어 있으며, 그 너머로 펼쳐지는 웅장한 자연경관이 설교와 예배의 맥락을 자연스럽게 확장합니다. 이러한 구성은 마치 신도들이 자연 속에서 설교를 듣고 있는 듯한 경험을 제공합니다.설교단은 황금빛의 간결한 디자인으로 제작되어 공간에 신성함과 따뜻함을 더합니다. 반사되는 빛은 설교단을 중심으로 은은한 광채를 발산하며, 주변의 흰색 천장과 테라조 바닥과 조화를 이루어 전체 공간을 차분하면서도 고요한 분위기로 채웁니다. 천장은 매끄럽게 이어진 곡선으로, 빛과 그림자가 시간의 흐름에 따라 변주를 이루며 공간에 생동감을 더합니다.예배당의 모든 요소는 설교단을 중심으로 자연스럽게 연결되며, 단순하지만 깊이 있는 상징성을 지니고 있습니다. 설교단 뒤의 유리창을 통해 들어오는 풍경은 예배당 내부를 감싸고 있는 듯한 인상을 주며, 신도들이 창조의 경이로움을 직접 느낄 수 있도록 설계되었습니다.생명의 빛 예수마을의 예배공간인 생명의 빛 교회(The light of Life Church)는 주변 자연과의 조화를 극대화한 독특한 예배 공간입니다. 외부는 투명한 유리 구조로 둘러싸여 있어 숲과 산의 풍경을 그대로 내부로 끌어들이며, 내부로 들어서면 완전히 다른 분위기의 따뜻한 나무 공간이 펼쳐집니다.내부 설교단은 교회의 중심에 위치하며, 나무로 이루어진 독특한 원형 구조의 한가운데에 자리 잡고 있습니다. 예배당의 벽과 천장을 감싸고 있는 러시아산 홍송 기둥들은 서스펜션 방식으로 배치되어 있고 나무 기둥들 사이로 스며드는 자연광은 내부 공간에 부드럽고 성스러운 분위기를 더합니다.중앙에는 얇은 알루미늄으로 제작된 십자가가 서 있으며, 이는 세례를 상징하는 작은 물웅덩이 중심에 있습니다. 이 십자가는 단순하면서도 강렬한 존재감을 가지며, 예배 공간의 상징적 중심 역할을 합니다. 주변에 배치된 좌석은 원형으로 배열되어 모든 신도가 십자가를 중심으로 연결되도록 설계되었습니다. 이러한 설계는 공동체의 일체감을 강조하며, 신앙의 중심으로 시선을 집중시킵니다.이 예배당은 나무라는 단일 재료를 사용해 그림이나 조각 없이도 충분히 공간의 웅장함과 영성을 전달합니다. 자연 속에 자리 잡은 이 공간은 내부와 외부의 경계를 허물며, 예배를 드리는 신도들에게 창조물과 하나 되는 경험을 제공합니다.돈 보스코 교회(Don Bosco Church)는 슬로베니아 마리보르에 위치한 간결하면서도 깊은 상징성을 담은 공간으로, 설교단의 디자인과 채광이 이 공간의 영적 중심을 형성합니다. 설교단은 예배당의 부드럽게 곡선 진 콘크리트 벽면 앞에 자리 잡고 있으며, 채광창을 통해 들어오는 자연광이 설교단과 주변 공간을 은은하게 비춥니다. 이 원형의 채광창은 하늘과의 연결성을 제공하며, 시간의 흐름에 따라 변화하는 빛의 움직임은 공간에 역동성을 더합니다.설교단 옆에는 황금색으로 제작된 세폭 제단(triptych)이 배치되어 있습니다. 이 제단은 현대적인 단순함과 전통적인 종교적 상징성을 결합한 형태로, 공간에 고요하면서도 강렬한 시각적 중심을 제공합니다. 또한, 채광창과 세폭 제단 사이에서 흐르는 빛의 상호작용은 예배의 신성함을 강조하며, 내면적인 묵상을 촉진하는 환경을 만들어냅니다.천장에서 내려오는 수제 점토 램프들은 단순한 장식적 요소를 넘어, 공간에 정적이면서도 생동감 있는 리듬을 형성합니다.설교단과 주변 요소들의 조합은 단순하지만 매우 의도적입니다. 콘크리트의 차가운 질감과 목재 좌석, 그리고 황금색 세폭 제단이 이루는 대조는 신앙의 깊이를 시각적으로 표현하며, 설교단을 중심으로 모든 시선을 모으는 효과를 만들어냅니다. 돈 보스코 교회는 빛과 재료를 절제된 방식으로 활용하여 영적 몰입감을 제공하며, 신앙적 경험을 돕는 공간으로 완성되었습니다.정리=전병선 선임기자 junbs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 