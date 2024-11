“소리 없는 세상, 그들의 마음은 들린다”... ‘달팽이광장’에서 전해진 시청각장애인의 목소리

실로암시청각장애인학습지원센터, 제3회 시청각장애인 자유발언대회 개최

“청각과 시력 잃었지만 기억과 상상으로 무한한 자유 누려”

‘달팽이광장’의 자유발언대회에서 발표한 시청각장애인 9명이26일 서울 중구 한국프레스센터 18층 무대에 올랐다.

시청각장애인 첼리스트 박관찬씨가 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 첼로 연주를 하고 있다.

통역사들이 26일 ‘달팽이광장’이 열린 서울 중구 한국프레스센터에서 시청각장애인들을 대상으로 일대일 수어통역을 하는 모습.

국내 시청각장애인 박사 1호 조영찬씨가 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 발표하고 있는 모습

‘달팽이광장’ 참가자들이 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 손하트를 만들고 있는 모습. 실로암시청각장애인학습지원센터 제공

시청각장애인들이 그동안 표현하기 어려웠던 생각과 감정을 자유롭게 나누는 뜻깊은 자리가 열렸다.시청각장애인 첼리스트 박관찬(37)씨는 첼로 연습 중 이웃에게서 '연주소리가 시끄럽다'는 포스트잇을 받았다. 이에 자신의 상황과 마음을 담은 편지로 화답하자 이웃으로부터 "당신이 듣지 못하는 첼로 소리를 제가 대신 들어드리겠다"는 응원의 답장이 돌아왔다. 박씨는 이 특별한 사연을 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 '달팽이광장'에서 공유하며 첼로 연주로 감동을 더했다. 그가 연주한 영화 라이온 킹 OST Can You Feel the Love Tonight의 선율은 관객들의 마음에 깊은 울림을 남겼다.실로암시청각장애인학습지원센터는 이날 제3회 시청각장애인 자유발언대회 '달팽이광장'을 열고 시청각장애인들이 자유롭게 이야기를 나누는 장을 마련했다. 행사 1부에서는 9명의 발표자가 장애로 인한 어려움과 극복의 경험, 희망의 메시지를 공유했다.행사는 중증 난청인 김미정(40)씨의 피아노 연주 고요한 밤, 거룩한 밤으로 시작됐다. 통역사들이 피아노 소리를 들을 수 없는 이들을 위해 손가락과 몸짓, 표정으로 그 선율을 전하는 모습도 보였다. 현장에는 음성을 텍스트로 변환하는 STT 시스템, 음성증폭기, 일대일 수어 통역 등 다양한 소통 지원이 제공됐다. 영락농인교회의 자원봉사자들도 통역으로 참여하며 행사에 따뜻한 배려를 더했다.발표는 각자가 겪은 진솔한 경험들로 채워졌다. 안양에 거주하는 배자경(64)씨는 응급실에서 의료진의 설명을 이해하기 어려웠던 경험과 청각장애로 인해 장시간 보청기를 착용하며 겪은 고통을 토로했다. 그는 "몸이 아플 때 느끼는 이중고는 상상하기 어려울 정도"라며 청력 보호의 중요성을 강조했다.청각장애를 갖고 태어나 시력을 잃게 된 김지현(55)씨는 점자정보단말기 '한소네'를 통해 얻은 소통의 기쁨을 전하며, 이를 통해 더 깊이 연결된 시청각장애인들과 나눈 이야기를 나눴다. 그는 "한소네는 단순한 기기가 아니라 소통의 다리"라며, 점자 기술을 배워 다른 장애인들에게 전하고자 하는 뜻을 밝혔다.발표 중에는 실로암센터의 다양한 프로그램과 활동 소개도 이어졌다. 시청각장애인 사회복지사 양희동(60)씨는 한소네 자조모임과 함께한 승마체험 및 제주도 여행에서 느낀 감동을 나누었다. 그는 "말의 부드러운 털을 만지고, 흑돼지에게 간식을 주는 경험은 단순한 여행을 넘어선 특별한 감각의 체험이었다"고 전했다.실로암시청각장애인학습지원센터에서 일하고 있는 조현상(32)씨는 클라이밍 체험에서 정상에 오른 순간을 회상하며 "함께하는 동료들과 도전한다면 불가능해 보였던 일도 이뤄낼 수 있다"고 말했다.최희영(53)씨는 농맹인으로서 겪는 어려움과 이를 극복하는 도구들의 중요성에 대해 이야기하며 농맹인의 보행을 돕는 흰지팡이 사용의 필수성을 강조했다. "흰지팡이는 내게 길을 안내하는 친구이자, 위험을 막아주는 방패 같은 존재다. 그것이 없다면 한 걸음도 나아가기 어렵다"며 "주변의 이해와 협조가 더 필요하다"고 말했다.최근 계단에서 낙상사고를 당해 응급실을 방문했던 김복자(68)씨는 의료 현장에서 겪은 어려움과 의료진의 배려의 중요성에 대해 이야기했다. "의사와 대화하기 위해 준비한 메모지가 없었다면 정말 막막했을 것"이라며 의료진의 배려가 얼마나 삶의 질을 향상시키는지 전했다. 이어 "의료계에서 장애 친화적인 환경이 확대되기를 희망한다"고 덧붙였다.국내 시청각장애인 박사 1호인 조영찬(53)씨는 자신들을 "세 가지 감각이 남은 삼관인"이라 표현하며 "기억과 상상 속에서 오감을 통해 무한한 자유를 누린다"고 설명했다. 그는 "삼관인의 언어세계는 사막에서 오아시스를 발견한 어린왕자처럼 고독하지만 아름다운 우주"라며 시청각장애인들의 소통의 갈망과 언어의 힘을 강조했다.2부에서는 저녁식사와 함께 참가자들이 소통하며 교류하는 시간을 가졌다. 정지훈 실로암시청각장애인학습지원센터장은 "이번 행사가 시청각장애인들이 사회의 일원으로서 자신의 이야기를 마음껏 전할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.2020년 국내 최초로 설립된 실로암시청각장애인학습지원센터는 이동 교육, 사례 관리 등 맞춤형 서비스를 통해 시청각장애인의 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있다.글·사진= 김수연 기자 pro1111@kmib.co.kr