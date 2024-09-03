¡°¼ö¿äÀÏ Ãâ±Ù±æ ±¦ÂúÀ»±î¡±¡¦ °æ±â ¹ö½º ÆÄ¾÷ Çâ¹æÀº?

°æ±âµµ 31°³ ½Ã±º ³ë¼±¹ö½º 9000¿©´ëÀÇ ÆÄ¾÷ ¿©ºÎ°¡ 3ÀÏ °áÁ¤µÈ´Ù. ³ë»ç°¡ ÃÖÁ¾ ÇÕÀÇ¿¡ ÀÌ¸£Áö ¸øÇÏ¸é °æ±âµµ ¹ö½ºÀÇ 90%°¡ ÆÄ¾÷¿¡ µ¹ÀÔÇÏ°Ô µÈ´Ù.
µµ³» ÀüÃ¼ ³ë¼±¹ö½ºÀÇ ¾à 90%°¡ ¼ÓÇÑ °æ±âµµ¹ö½º³ëµ¿Á¶ÇÕÇùÀÇÈ¸(³ëÁ¶ÇùÀÇÈ¸)´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 3½ÃºÎÅÍ °æ±âÁö¹æ³ëµ¿À§¿øÈ¸(Áö³ëÀ§)¿¡¼ »ç¿ëÀÚ ´ÜÃ¼ÀÎ °æ±âµµ¹ö½º¿î¼Û»ç¾÷Á¶ÇÕ°ú ÃÖÁ¾ Á¶Á¤È¸ÀÇ¸¦ ÇÑ´Ù. Á¶Á¤ÀÌ °á·ÄµÇ¸é ³ëÁ¶ÇùÀÇÈ¸´Â 4ÀÏ ¿ÀÀü 4½Ã Ã¹Â÷ ¿îÇàºÎÅÍ Àü¸é ÆÄ¾÷¿¡ µ¹ÀÔÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
³ëÁ¶ÇùÀÇÈ¸´Â °æ±âÁö¿ª ¹ö½º ±â»çÀÇ ¿ù ÀÓ±ÝÀÌ °°Àº ¿¬Â÷ÀÇ ¼¿ï ¹ö½º ±â»çº¸´Ù 70¸¸¡100¸¸¿ø ³·¾Æ ÀÎ·Â À¯ÃâÀÌ ½É°¢ÇÏ´Ù¸ç ÁØ°ø¿µÁ¦ ³ë¼±Àº 12.32%, ¹Î¿µÁ¦ ³ë¼±Àº 21.86%ÀÇ ÀÓ±Ý ÀÎ»óÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¸Å³â ¼Ò¸ðÀûÀ¸·Î ¹Ýº¹µÇ´Â ³ë»ç °£ °¥µî°ú ´ë¸³À» ÃÖ¼ÒÈÇÏ±â À§ÇØ ÀÎÃµ½ÃÃ³·³ ÇâÈÄ 3³â°£ÀÇ ÀÓ±ÝÀÎ»ó °èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ ³ë»çÁ¤ ÇÕÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç °æ±âµµÇü ÁØ°ø¿µÁ¦ ¡®½Ã³»¹ö½º °ø°ø°ü¸®Á¦¡¯ µµÀÔ¿¡ µû¸¥ 1ÀÏ 2±³´ëÁ¦ ÀüÈ¯À» ÃÖ´ë 6°³¿ù°£ À¯¿¹ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¶Ç×À» ÆóÁöÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸Çß´Ù.
¹Ý¸é »ç¿ëÀÚ ´ÜÃ¼´Â ÀçÁ¤ ¿©°Ç»ó ÁØ°ø¿µÁ¦ ³ë¼± 4.48%, ¹Î¿µÁ¦ ³ë¼± 5% ÀÌ»óÀÇ ÀÓ±Ý ÀÎ»óÀº ¾î·Æ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ½Ã³»¹ö½º °ø°ø°ü¸®Á¦ 1ÀÏ 2±³´ëÁ¦ ÀüÈ¯ 6°³¿ù À¯¿¹ Á¶Ç× ÆóÁö¾È¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¼ö¿ëºÒ°¡ ¶æÀ» ¹àÈù °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¾çÃøÀº Áö³´Þ 28ÀÏ Áö³ëÀ§¿¡¼ ¿¸° 1Â÷ Á¶Á¤È¸ÀÇ ¶§µµ ÀÓ±Ý ÀÎ»ó Æø µî¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØÂ÷¸¦ Á¼È÷Áö ¸øÇß´Ù. ³ëÁ¶ÇùÀÇÈ¸´Â Áö³ 2ÀÏ ´ãÈ¹®À» ÅëÇØ ¡°³ëÁ¶´Â ÇÕ¸®Àû ¼öÁØÀÇ ÀÓ±Ý ÀÎ»ó¾È°ú »ç°í Â¡°è ¿ÏÈ µî ´ÜÃ¼Çù»óÀÇ º¸ÆíÅ¸´çÇÑ °³Á¤À» ¿ä±¸Çß´Ù¡±¸ç ¡°±×·±µ¥µµ »ç¿ëÀÚ¿Í µµ´Â ÀçÁ¤ ¾ÇÈ µî »·ÇÑ ³í¸®·Î ¿ì¸®ÀÇ Á¤´çÇÑ ¿ä±¸¸¦ ¿Ü¸éÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.
ÆÄ¾÷ ¿©ºÎ´Â ÀÌ³¯ ´ÊÀº ¿ÀÈÄ³ª ¹ã 12½Ã¸¦ ³Ñ°Ü °áÁ¤µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¾Õ¼ ³ëÁ¶ÇùÀÇÈ¸´Â Áö³´Þ 22ÀÏ ÀïÀÇÇàÀ§ Âù¹ÝÅõÇ¥¸¦ ÁøÇàÇØ 98.3%ÀÇ Âù¼º·ü·Î ÆÄ¾÷À» °¡°áÇß´Ù. ÀÌ¹ø ±³¼·¿¡´Â µµ³» 31°³ ½Ã±º 45°³ ¹ö½º¾÷Ã¼ Á¶ÇÕ¿ø 1¸¸6000¿©¸íÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
µµ³» ³ë¼±¹ö½ºÀÇ 90%ÀÎ 9300¿©´ë°¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ¼¿ï µîÀ» ¿À°¡´Â ±¤¿ª¹ö½º 2200¿©´ëµµ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ¾î ÆÄ¾÷ µ¹ÀÔ ½Ã ½Ã¹ÎµéÀÇ ºÒÆíÀÌ Ä¿Áú Àü¸ÁÀÌ´Ù. µµ´Â Áö³ëÀ§ÀÇ Á¶Á¤ ½ÃÇÑ ¸¸·á Àü±îÁö ³ë»ç ´ëÇ¥¸¦ ¼³µæÇÏ°í ÆÄ¾÷À» ¿ì·ÁÇÏ´Â ¿©·Ð Àü´ÞÀ» ÅëÇØ ÆÄ¾÷ ½ÇÇà Á÷Àü±îÁö ³ë»ç °£ ÇÕÀÇ¸¦ À¯µµÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
±×·¯³ª ÆÄ¾÷ÀÌ Çö½ÇÈÇÏ¸é ½Ã±º ¹× °æ±âµµ¹ö½º¿î¼Û»ç¾÷Á¶ÇÕ µî À¯°ü±â°ü°ú Çù·ÂÃ¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í ºñ»ó¼ö¼Û´ëÃ¥º»ºÎ¸¦ ±¸¼ºÇØ 24½Ã°£ ºñ»ó±Ù¹«Ã¼°è¸¦ °¡µ¿ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. µµ´Â ÆÄ¾÷ ±â°£ ½Ã±ºº° ¹ö½º ÀÌ¿ë ¼ö¿ä°¡ ¸¹Àº ÁÖ¿ä Áö¿ª°ú ÁöÇÏÃ¶¿ªÀ» Å¾½Â °ÅÁ¡À¸·Î ÁöÁ¤ÇÏ°í, Àü¼¼ ¹× °ü¿ë ¹ö½º 422´ë¸¦ ÅõÀÔÇØ Å¾½Â °ÅÁ¡ °£ ¼øÈ¯ ¿îÇà ¹æ½ÄÀ¸·Î ¿î¿µÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¶Ç ¸¶À»¹ö½º ¿îÇà ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇÏ°í ¿¹ºñ Â÷·®À» ½Ã³»¹ö½º ÆÄ¾÷ ³ë¼±¿¡ ÅõÀÔÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. °³ÀÎ¡¤ÀÏ¹Ý ÅÃ½Ã ¿îÇàÀ» µ¶·ÁÇÏ°í ¹ö½ºÁ¤·ùÀå(¹ö½ºº£ÀÌ) ÁÖº¯¿¡ ÅÃ½Ã°¡ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ¹èÂ÷µÇµµ·Ï À¯µµÇÑ´Ù. ÀÇÁ¤ºÎ¡¤±èÆ÷¡¤¿ëÀÎ °æÀüÃ¶µµ ¿îÇà½Ã°£ ¿¬Àå ¹× ÁõÈ¸¡¤ÁõÂ÷¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í, ¼öµµ±Ç ÀüÃ¶ÀÇ ¿îÇà½Ã°£ ¿¬Àå ¹× ÁõÈ¸¡¤ÁõÂ÷°¡ ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼¿ï±³Åë°ø»ç ¹× ÄÚ·¹ÀÏ°ú ÇùÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÃÖ¿¹½½ ±âÀÚ smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö