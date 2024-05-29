¡±ÀúÃâ»ý ±Øº¹ÇÏ°í ÃÊÀÏ·ù ±¹°¡·Î µµ¾à À§ÇÑ ±¹°¡Àû °úÁ¦¡±

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Áö³ 23ÀÏ 1Â÷ È¸ÀÇ ÀÌÈÄ 1ÁÖÀÏ ¸¸¿¡ µÎ ¹øÂ° ¿¸° ½Ç¹«È¸ÀÇ´Â ´ÙÀ½´Þ 4ÀÏ ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, Áö¹æ½Ã´ëÀ§¿øÈ¸¿Í °£´ãÈ¸¸¦ ¾ÕµÎ°í ÁÖ¿ä ÇùÀÇ °úÁ¦¸¦ »çÀü °ËÅä¡¤Á¶Á¤ÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
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¾Èµ¿=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö