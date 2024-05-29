¡®¾ß°£ ¹«´Ü ¿ÜÃâ¡¯ Á¶µÎ¼ø, Ç×¼Ò½Éµµ Â¡¿ª 3°³¿ù

¾ß°£ ¿ÜÃâ ±ÝÁö ¸í·ÉÀ» ¾î±ä ¾Æµ¿ ¼º¹üÁËÀÚ Á¶µÎ¼ø(72)ÀÌ Ç×¼Ò½É¿¡¼µµ Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
¼ö¿øÁö¹ý Çü»çÇ×¼Ò2ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç ±è¿¬ÇÏ)´Â 29ÀÏ ÀüÀÚÀåÄ¡ ºÎÂø µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ´Ù·ç´Â Ç×¼Ò½É¿¡¼ Á¶µÎ¼ø°ú °Ë»ç°¡ Á¦±âÇÑ Ç×¼Ò¸¦ ¸ðµÎ ±â°¢ÇÏ°í ¿ø½ÉÆÇ°áÀ» À¯ÁöÇß´Ù.
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Á¶µÎ¼øÀº 2008³â 12¿ù ¾È»ê ÇÑ ±³È¸¿¡¼ ÃÊµîÇÐ»ýÀ» ³³Ä¡ÇØ ¼ºÆøÇàÇÏ°í Áß»óÀ» ÀÔÈù ÇøÀÇ·Î Â¡¿ª 12³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. 2020³â 12¿ù 12ÀÏ º¹¿ªÀ» ¸¶Ä¡°í Ãâ¼ÒÇß´Ù.
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